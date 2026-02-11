BERENBERG stuft Kering auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des Luxusgüterkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 279,9EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



