DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Mit seiner Schätzung eines Wachstums auf vergleichbarer Basis von 6,7 Prozent liege er leicht über der Konsensprognose, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Niedrigeren Vergleichswerten in der Vergangenheit und der Aussicht auf Steuererstattungen in den USA stünden schwächere Marktdaten aus der Kosmetik- und Schönheitsbranche gegenüber./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 392,7EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.