UBS stuft BP auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 465 auf 455 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Entscheidung des Ölkonzerns, die Aktienrückkäufe auszusetzen, sei ein kluger und notwendiger Schritt, um die Bilanz zu sanieren, schrieb Joshua Stone am Dienstagabend. Da die Nettoverschuldung wahrscheinlich aber erst steigen werde, bevor sie sinke, könne es etwas länger dauern, bis der Markt dies vollständig erkennt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 5,262EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,55

Kursziel alt: 4,65

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



