BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte dem Hersteller medizintechnischer Geräte ein starkes Quartal. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr und darüber hinaus lägen über den jeweiligen Konsensschätzungen, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:05 / GMT
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 26,72EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
