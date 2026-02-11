BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte dem Hersteller medizintechnischer Geräte ein starkes Quartal. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr und darüber hinaus lägen über den jeweiligen Konsensschätzungen, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 26,72EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



