Vertiv: Cashflow-Monster mit Auftragsplus von 252 %

Vertiv erzielte im vierten Quartal einen Nettoumsatz von 2.880 Millionen US-Dollar, ein Plus von 534 Millionen US-Dollar Beziehungsweise 23 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024.

Vertiv, ein weltweit führender Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur, veröffentlichte Mittwoch seine Finanzergebnisse für das abgelaufene Quartal.

Dieses Wachstum wurde durch ein organisches Umsatzwachstum von 19 Prozent getragen. Die Auftragslage verbesserte sich deutlich: Die organischen Auftragseingänge stiegen im vierten Quartal um rund 252 Prozent und gegenüber dem Vorjahresquartal und um rund 117 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025.

Auch die Aktie reagierte: Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen, knallten die Anteilsscheine im frühen Handel zweistellig nach oben, mit einem Plus von bis zu 15 Prozent.

Haupttreiber des starken Auftragswachstums waren die Region Amerika und Hyperscale-Rechenzentren. Das Wachstum verteilte sich laut Unternehmensangaben jedoch über verschiedene Regionen, Technologien und Kunden.

Die organischen Auftragseingänge der letzten zwölf Monate stiegen um rund 81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und spiegeln die robuste Marktnachfrage, insbesondere im Bereich KI-Infrastruktur, wider.

Der operative Gewinn im vierten Quartal stieg um 123 Millionen US-Dollar auf 580 Millionen US-Dollar, der bereinigte operative Gewinn um 164 Millionen US-Dollar auf 668 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 27 Prozent Beziehungsweise 33 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht.

Auf Jahressicht liegen die Anteilsscheine von Vertiv mit rund 58 Prozent im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,46 % und einem Kurs von 192,0EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

