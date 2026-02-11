BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Luxusautoherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Michael Filatov in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Auch der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 316,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 381

Kursziel alt: 381

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



