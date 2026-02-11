    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Wirtschaft

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax am Mittag weiter im Minus - Ölpreis steigt deutlich

    Wirtschaft - Dax am Mittag weiter im Minus - Ölpreis steigt deutlich
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag unter Schwankungen weiter im roten Bereich bewegt. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.956 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy und Vonovia, am Ende Scout 24, Zalando und die Commerzbank.

    "Die Dynamik an den europäischen Finanzmärkten nimmt vor der Publikation der US-Arbeitsmarktdaten etwas ab", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es sind klare Tendenzen für Gewinnmitnahme erkennbar, insbesondere bei den Unternehmen, die heute Quartalszahlen vorgelegt haben." Eine Ausnahme stelle dabei Siemens Energy dar. "Diese konnten mit ihren Zahlen sogar noch die kühnste Annahme übertreffen. Bei den Aktien der Commerzbank mehren sich Gewinnmitnahmen nach den guten Quartalszahlen. Das Finanzinstitut kommt operativ zunehmend mehr in Schwung, das wurde jedoch im Vorfeld bereits größtenteils eingepreist."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1914 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8393 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,84 US-Dollar, das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Siemens Energy-Aktie: Streit um realistische Kursziele (ca. 160 vs. 220+), KI-genannte Langfristprognosen, hohe Erwartungen an sehr starke Quartalszahlen und Ausblick, fundamentale Sorge über Siemens Gamesa als Risikofaktor, technische Debatten (Aufwärtstrend, Rückläufer
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax am Mittag weiter im Minus - Ölpreis steigt deutlich Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag unter Schwankungen weiter im roten Bereich bewegt. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.956 Punkten berechnet, 0,1 …