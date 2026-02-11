BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 459 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 372,9EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 459

Kursziel alt: 459

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



