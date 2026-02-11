    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHumana AktievorwärtsNachrichten zu Humana

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Humana Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Humana Aktie, bisher, um -8,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Humana Aktie.

    Besonders beachtet! - Humana Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 11.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Humana ist ein führendes US-amerikanisches Gesundheits- und Versicherungsunternehmen, das sich auf Krankenversicherungen und Gesundheitsmanagement spezialisiert hat. Es ist einer der größten Medicare-Anbieter mit starken Marktanteilen. Hauptkonkurrenten sind UnitedHealth Group und Anthem. Humana hebt sich durch innovative Gesundheitslösungen und personalisierte Pflegeansätze ab.

    Humana Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Humana Aktie. Sie fällt um -8,92 % auf 140,20. Der Kursrückgang der Humana Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,92 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.500,00€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.420,00€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Humana insgesamt ein Minus von -32,74 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Humana Aktie damit um -14,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,61 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Humana eine negative Entwicklung von -36,58 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

    Humana Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,48 %
    1 Monat -41,61 %
    3 Monate -32,74 %
    1 Jahr -46,27 %

    Informationen zur Humana Aktie

    Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,92 Mrd.EUR € wert.

    Humana Reports Fourth Quarter 2025 Financial Results; Provides Full Year 2026 Financial Guidance


    Humana Inc. (NYSE: HUM) today reported consolidated pretax results and net (loss) earnings per share (EPS) for the quarter ended December 31, 2025 (4Q25) versus the quarter ended December 31 31, 2024 (4Q24) and for the year ended December 31, 2025 …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. CVS Health notiert im Minus, mit -0,39 %. Centene notiert im Minus, mit -0,23 %. Unitedhealth Group verliert -0,50 % Elevance Health notiert im Minus, mit -1,28 %.

    Humana Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Humana

    -7,74 %
    -15,59 %
    -39,70 %
    -31,83 %
    -44,68 %
    -70,13 %
    -54,85 %
    +8,62 %
    +1.608,58 %
    ISIN:US4448591028WKN:856584



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Humana Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 11.02.2026 Am 11.02.2026 ist die Humana Aktie, bisher, um -8,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Humana Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     