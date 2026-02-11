Humana Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 11.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Humana Aktie. Sie fällt um -8,92 % auf 140,20€. Der Kursrückgang der Humana Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,92 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Humana ist ein führendes US-amerikanisches Gesundheits- und Versicherungsunternehmen, das sich auf Krankenversicherungen und Gesundheitsmanagement spezialisiert hat. Es ist einer der größten Medicare-Anbieter mit starken Marktanteilen. Hauptkonkurrenten sind UnitedHealth Group und Anthem. Humana hebt sich durch innovative Gesundheitslösungen und personalisierte Pflegeansätze ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Humana insgesamt ein Minus von -32,74 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Humana Aktie damit um -14,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,61 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Humana eine negative Entwicklung von -36,58 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Humana Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,48 % 1 Monat -41,61 % 3 Monate -32,74 % 1 Jahr -46,27 %

Informationen zur Humana Aktie

Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,92 Mrd.EUR € wert.

Humana Inc. (NYSE: HUM) today reported consolidated pretax results and net (loss) earnings per share (EPS) for the quarter ended December 31, 2025 (4Q25) versus the quarter ended December 31 31, 2024 (4Q24) and for the year ended December 31, 2025 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. CVS Health notiert im Minus, mit -0,39 %. Centene notiert im Minus, mit -0,23 %. Unitedhealth Group verliert -0,50 % Elevance Health notiert im Minus, mit -1,28 %.

Humana Aktie jetzt kaufen?

Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.