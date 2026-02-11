Gold rast nach oben – Kurs bei 5.111,84 USD

+1,83 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,72 % 1 Monat +10,33 % 3 Monate +22,32 % 1 Jahr +72,82 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 5.111,84. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.874,41USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.111,84USD ein Wert von 27.271,8USD geworden – ein Gewinn von +172,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistische Kursziele von bis zu 10.000 USD bis 2030 äußern, warnen andere vor möglichen Rückgängen auf 3.100 USD. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Unsicherheiten. Technische Analysen und historische Daten spielen eine zentrale Rolle in den Diskussionen, was auf eine gespaltene Meinung innerhalb der Community hinweist.