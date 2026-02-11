    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold rast nach oben – Kurs bei 5.111,84 USD

    Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +1,83 % bei 5.111,84 USD.

    Goldpreis - Gold rast nach oben – Kurs bei 5.111,84 USD
    Foto:
    Bullen dominieren den Handel: Gold legt +1,83 % zu und notiert bei 5.111,84USD. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,72 %
    1 Monat +10,33 %
    3 Monate +22,32 %
    1 Jahr +72,82 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.874,41USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.111,84USD ein Wert von 27.271,8USD geworden – ein Gewinn von +172,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistische Kursziele von bis zu 10.000 USD bis 2030 äußern, warnen andere vor möglichen Rückgängen auf 3.100 USD. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Unsicherheiten. Technische Analysen und historische Daten spielen eine zentrale Rolle in den Diskussionen, was auf eine gespaltene Meinung innerhalb der Community hinweist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 392,55EUR +1,59 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 137,93EUR +1,37 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 291,48EUR +1,38 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 449,50EUR +6,15 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 115,00EUR +4,60 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 675,55EUR +6,26 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 410,72EUR +1,35 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 83,18EUR +1,41 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 137,90EUR +1,41 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,927EUR -2,41 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Gold rast nach oben – Kurs bei 5.111,84 USD Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +1,83 % bei 5.111,84 USD.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     