Silberpreis
Silber explodiert plus +6,67 % auf 86,27 USD
Silber im Höhenflug: +6,67 % plus, aktuell 86,27 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,89 %
|1 Monat
|-4,21 %
|3 Monate
|+59,29 %
|1 Jahr
|+153,12 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,91172USD. Heute, bei 86,27USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.984,02USD geworden – ein Plus von +198,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt einen Verkaufsdruck bei langjährigen Besitzern, während viele Privatinvestoren trotz hoher Kurse an ihren Beständen festhalten und eine Tendenz zum Kauf von physischem Silber erkennen. Die Unsicherheit über zukünftige Kursentwicklungen bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|392,55EUR
|+1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|137,93EUR
|+1,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|291,82EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|449,30EUR
|+6,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|114,94EUR
|+4,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|675,50EUR
|+6,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|410,72EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|83,18EUR
|+1,41 %
|Long
|1
|0,00
|137,86EUR
|+1,38 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,938EUR
|-2,28 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.