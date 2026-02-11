Silber explodiert plus +6,67 % auf 86,27 USD

+6,67 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,89 % 1 Monat -4,21 % 3 Monate +59,29 % 1 Jahr +153,12 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 86,27zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,91172USD. Heute, bei 86,27USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.984,02USD geworden – ein Plus von +198,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt einen Verkaufsdruck bei langjährigen Besitzern, während viele Privatinvestoren trotz hoher Kurse an ihren Beständen festhalten und eine Tendenz zum Kauf von physischem Silber erkennen. Die Unsicherheit über zukünftige Kursentwicklungen bleibt hoch.