    Bullen dominieren den Kupfermarkt: Preis klettert auf 13.472,88 USD

    Der Kupferpreis legt um +2,91 % zu und steigt auf 13.472,88 USD. Eine starke Nachfrage sorgt für spürbaren Rückenwind.

    Foto: AdobeStock
    Ein markanter Preisschub treibt Kupfer um +2,91 % auf 13.472,88USD nach oben. Die Stimmung hellt sich spürbar auf, und das Metall etabliert sich vorerst deutlich im Aufwärtstrend. Da Kupfer in zahlreichen Schlüsselindustrien eingesetzt wird, lesen Marktteilnehmer aus solchen Bewegungen häufig eine positive Erwartung an die globale Fertigung. Der Trend wird zudem durch Import- und Lagerdaten bestätigt, die oft zeitversetzt reagieren.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,28 %
    1 Monat -0,07 %
    3 Monate +20,71 %
    1 Jahr +38,18 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Kupfer London Rolling bei 4.580,81USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 13.472,88USD ein Wert von 2.941,16USD geworden – ein Gewinn von +194,12 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kupfer im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine positive Kursentwicklung von 45 % in den letzten 14 Tagen. Die USA haben ihre Kupfervorräte erhöht, während die Produktion in Chile rückläufig ist. Die Nachfrage durch Elektrifizierung und grüne Technologien bleibt stark, jedoch befindet sich der Sektor in einer Korrekturphase, was Anleger zur Vorsicht mahnt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kupfer London Rolling eingestellt.

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Kupfer London Rolling

    +2,91 %
    +0,28 %
    -0,07 %
    +20,71 %
    +38,18 %
    +47,33 %
    +58,31 %
    +194,12 %
    +64,07 %



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
