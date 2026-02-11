JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Mit der Profitabilität habe der Baumaschinenhersteller die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorquartal zugelegt und auch die Konsensschätzung übertroffen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,15EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



