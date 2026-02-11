    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    KI-Sorgen in immer mehr Branchen - Jetzt die Online-Broker

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger sorgen sich um KI-Auswirkungen auf Branchen
    • Online-Broker und Versicherer unter Druck durch KI
    • Barclays stuft Versicherungssektor auf "Underweight" ab
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Mittwoch treiben die Anleger wieder vermehrt Sorgen vor den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf etablierte Geschäftsmodelle um. Bereits bekannt ist die Angst im Internet- und Softwarebereich sowie bei Informationsdienstleistern, doch relativ neu ist sie im Finanzbereich, wo zuletzt Versicherer und ihre Dienstleister erwischt wurden.

    Nun kommt die Angst auch bei Online-Brokern oder Vermögensverwaltern an, die am Vorabend schon in New York unter Druck geraten waren. Dem Abschlag bei US-Unternehmen wie Charles Schwab folgten hierzulande die Papiere von Flatexdegiro , die am Mittag mit 8,3 Prozent ins Minus gerutscht waren. DWS büßten wenige Tage nach ihrem Rekordhoch 2,6 Prozent ein.

    Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach von einem "Ausverkauf auf breiter Basis" bei europäischen Online-Brokern in der Sorge, dass die Margen bedingt durch alternative, KI-gestützte Angebote unter Druck geraten. Kunden erwarteten mehr Automatisierung und Personalisierung zu niedrigeren Kosten. Der unmittelbare Auslöser sei die Einführung eines KI-gestützten Steuerplanungstools durch das Vermögensverwaltungs-Startup Altruist.

    Am Vortag schon waren die Aktien der Allianz abgerutscht wegen KI-Bedenken. Die Experten Claudia Gaspari und Ivan Bokhmat von der britischen Bank Barclays glauben, dass der Rückschlag in der Versicherungsbranche erst am Anfang steht, während er bei dem Börsenbetreiber LSE wohl übertriebene Formen angenommen habe. Dessen Aktien konnten sich am Mittwoch etwas erholen, Allianz jedoch blieben unter Druck.

    Die Barclays-Strategen um den Experten Emmanuel Cau stuften den Versicherungssektor am Mittwoch auf "Underweight" ab. Angst herrsche vor und Aktien würden wahllos als Verlierer abgestempelt. Der Tiefpunkt sei möglicherweise noch nicht erreicht, schrieb der Experte. Versicherungen seien dafür besonders anfällig, während es anderswo in den Bereichen Software, Medien, Internet und Finanzdienstleistungen durchaus selektive Chancen geben könne.

    Bislang erfolglos versuchte der Berenberg-Experte Michael Huttner, die Sorgen im Versicherungsbereich zu dämpfen. Es gebe bei weitem nicht nur KI-Risiken, sondern auch Chancen. Die Konkurrenz im Vertrieb könnte durch Kosten- und Effizienzvorteile am Ende klar kompensiert werden, kommentierte er. Überhaupt stehe die Entwicklung noch ganz am Anfang.

    In der Breite gehörten am Mittwoch die SAP -Aktien nach einer mehrtägigen Erholungsphase auch wieder zu den Verlierern im Dax . Noch stärker galt dies für deutsche Werte aus dem Internetbereich wie Scout24 , Zalando , Redcare Pharmacy , Auto1 , Delivery Hero oder Hellofresh . Deren Verluste reichten von fast 4 bis über 6 Prozent./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 175,3 auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 215,60 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +25,59 %/+48,42 % bedeutet.




    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kauf‑Gelegenheiten bei SAP: viele sehen aktuelle Kurse als Einstieg (Empfehlungen bei 150–180, einzelne Käufe bei ~160, Nachkäufe bei 140–150), Erwartungen, dass Aktienrückkäufe den Kurs bis Juli auf 200–250€ treiben, kurzfristige Ziele um 180–185€ und 183€, Durchschnittskäufe in Tranchen, Charttechnik (inverse Schulter als möglicher Boden) sowie Sorgen wegen rund 40% Jahreskorrektur; zudem wird AI‑Potenzial und angebliches Insiderkaufen als stützender Faktor genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
