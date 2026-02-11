GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 470 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr der Briten auf den Wachstumsweg starte mit einer Stärkung der Bilanz, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht und Aussetzung der Aktienrückkäufe./ag
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 5,27EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,9
Kursziel alt: 4,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
