GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 470 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr der Briten auf den Wachstumsweg starte mit einer Stärkung der Bilanz, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht und Aussetzung der Aktienrückkäufe./agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 22:20 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 5,27EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,9

Kursziel alt: 4,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



