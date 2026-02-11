    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Experten

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und EU müssen in Rechenzentren investieren.
    • Ziel: 10-15% der globalen Rechenkapazität bis 2028.
    • Digitale Souveränität entscheidend für politische Handlungsfähigkeit.
    Experten - Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die EU sollten nach Expertenansicht in großem Stil in Rechenzentren investieren, um im KI-Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten. "Um international Anschluss zu halten, sollte sich die EU zum Ziel setzen, innerhalb der nächsten fünf Jahre 10 bis 15 Prozent der weltweiten Rechenkapazität bereitzustellen", heißt es im Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), das die Kommission in Berlin an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) übergab.

    "Investitionen im globalen Vergleich niedrig"

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    207,55€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    171,21€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 9,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Wenngleich in Deutschland im Jahr 2025 die Investitionen in Rechenzentren ein Allzeithoch erreichten, sind sie im globalen Vergleich niedrig", schreibt die Kommission. Die USA liegen demnach bei den Rechenkapazitäten deutlich an der Spitze, etwa mit der sechsfachen Kapazität Chinas. Die europäischen Länder lägen um Größenordnungen darunter. Für einen Ausbau sind nach Ansicht der Experten in Deutschland vereinfachte und beschleunigte Zulassungsverfahren für Rechenzentren und ein Ausbau der Energienetze erforderlich.

    In dem Gutachten wird auf die sogenannte digitale Souveränität verwiesen. Diese sei zentral für Deutschland und die EU, "da technologische Abhängigkeiten politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handlungsräume unmittelbar beeinflussen".

    Experten: Forschung in Deutschland stark

    Deutschland und Europa verfügten zwar über starke Forschungslandschaften und erste Erfolge bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz, lägen aber im internationalen Vergleich, vor allem gegenüber den USA und China, bei der Entwicklung von KI-Modellen und der Umsetzung von KI in die Wertschöpfung zurück.

    Die EFI wurde 2006 von der Bundesregierung eingesetzt, um regelmäßig Optimierungsvorschläge für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik zu erarbeiten. Es geht um Antworten auf die Frage, wie "innovative Güter und Dienstleistungen" die Wirtschaft in Gang halten, hohe Einkommen schaffen und die Lebensqualität steigern können, wie es in der eigenen Aufgabenbeschreibung der EFI heißt. "Bildung und Technologie sind für hoch entwickelte und rohstoffarme Länder wie Deutschland unersetzlich."/jr/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 30,52 auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,28 %/+70,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Signale und Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie: Beobachtete Ausbrüche über Widerstandslinien und Diskussion, ob der Anstieg nachhaltig ist; Kursziel 30 € (dividendengetrieben) bis HV, vereinzelt bis 34 €; Anleger berichten von Aufstockungen und halten wegen Dividende.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Experten Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren Deutschland und die EU sollten nach Expertenansicht in großem Stil in Rechenzentren investieren, um im KI-Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten. "Um international Anschluss zu halten, sollte sich die EU zum Ziel setzen, innerhalb der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     