Experten
Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren
- Deutschland und EU müssen in Rechenzentren investieren.
- Ziel: 10-15% der globalen Rechenkapazität bis 2028.
- Digitale Souveränität entscheidend für politische Handlungsfähigkeit.
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die EU sollten nach Expertenansicht in großem Stil in Rechenzentren investieren, um im KI-Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten. "Um international Anschluss zu halten, sollte sich die EU zum Ziel setzen, innerhalb der nächsten fünf Jahre 10 bis 15 Prozent der weltweiten Rechenkapazität bereitzustellen", heißt es im Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), das die Kommission in Berlin an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) übergab.
"Investitionen im globalen Vergleich niedrig"
"Wenngleich in Deutschland im Jahr 2025 die Investitionen in Rechenzentren ein Allzeithoch erreichten, sind sie im globalen Vergleich niedrig", schreibt die Kommission. Die USA liegen demnach bei den Rechenkapazitäten deutlich an der Spitze, etwa mit der sechsfachen Kapazität Chinas. Die europäischen Länder lägen um Größenordnungen darunter. Für einen Ausbau sind nach Ansicht der Experten in Deutschland vereinfachte und beschleunigte Zulassungsverfahren für Rechenzentren und ein Ausbau der Energienetze erforderlich.
In dem Gutachten wird auf die sogenannte digitale Souveränität verwiesen. Diese sei zentral für Deutschland und die EU, "da technologische Abhängigkeiten politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handlungsräume unmittelbar beeinflussen".
Experten: Forschung in Deutschland stark
Deutschland und Europa verfügten zwar über starke Forschungslandschaften und erste Erfolge bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz, lägen aber im internationalen Vergleich, vor allem gegenüber den USA und China, bei der Entwicklung von KI-Modellen und der Umsetzung von KI in die Wertschöpfung zurück.
Die EFI wurde 2006 von der Bundesregierung eingesetzt, um regelmäßig Optimierungsvorschläge für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik zu erarbeiten. Es geht um Antworten auf die Frage, wie "innovative Güter und Dienstleistungen" die Wirtschaft in Gang halten, hohe Einkommen schaffen und die Lebensqualität steigern können, wie es in der eigenen Aufgabenbeschreibung der EFI heißt. "Bildung und Technologie sind für hoch entwickelte und rohstoffarme Länder wie Deutschland unersetzlich."/jr/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 30,52 auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,88 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,28 %/+70,00 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
scheinst ein frustrierter Investor zu sein ... hast vermutlich zu früh verkauft und jammerst jetzt deiner Entscheidung hinterher und versucht obendrein noch schlechte Luft zu generieren mit immer wieder wiederholten allgemein bekannten Infos ...
"Die Lufthansa Group beendet ihre langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom für das Inflight-Internet und wechselt zu SpaceX' Starlink. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 wird Starlink auf den Kurz-, Mittel- und Langstreckenflotten für schnelleres, kostenfreies WLAN in allen Klassen sorgen. Ausschlaggebend waren die höhere Verbindungsqualität und breitere Abdeckung von Starlink gegenüber der bisherigen EAN-Lösung.
Wechsel zu Starlink: Die Lufthansa Group stattet mehr als 150 Flugzeuge mit Starlink-Technologie aus.
Besseres Erlebnis: Ziel ist es, Passagieren in allen Klassen ein Highspeed-Interneterlebnis zu bieten, was mit dem alten System schwerer realisierbar war.
Kostenloses WLAN: Die neue Technologie ermöglicht unbegrenztes Surfen, das für Miles & More-Kunden kostenlos sein wird.
Ende der Zusammenarbeit: Die bisherige Kooperation mit der Deutschen Telekom, die das Europäische Aviation Network (EAN) nutzte, läuft damit aus.
Verfügbarkeit: Die Umrüstung beginnt, und Starlink wird ab dem zweiten Halbjahr 2026 auf ersten Flügen verfügbar sein.
Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Branchenentwicklung, bei der Airlines auf leistungsfähigere Satellitenverbindungen umstellen, um den steigenden Datenhunger der Passagiere zu stillen. "
Ich denke bis zur HV wird aufgrund der Dividende die 30€ erreicht. Es sei denn es gibt einen Gesamtrücksetzer des Marktes.