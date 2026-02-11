Kupfer bricht aus - Kommt nach Gold & Silber jetzt die nächste explosive Rallye?

Kupfer macht sich zum großen Showdown bereit. Der Kupferpreis attackiert mit Vehemenz den markanten Widerstandsbereich um 6 US-Dollar. Ein frisches Kaufsignal könnte eine beeindruckende Rallye lostreten. Bereits zuletzt brillierte das Industriemetall durch seine Stärke. Während der zurückliegenden Turbulenzen blieb Kupfer vergleichsweise stabil. Aus dieser Position der Stärke heraus könnte es nun zum entscheidenden Ausbruch kommen.

Nach einem furiosen Jahresauftakt brach die Korrektur über Gold und Silber mit einer unfassbaren Wucht herein. Vor allem das spekulationsgetriebene Silber erwischte es bekanntlich besonders heftig. Mittlerweile hat sich der Staub gelegt. Der Goldpreis hat sich über die 5.000 US-Dollar zurückgekämpft und ist aktuell drauf und dran, wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen.

Auch die Silberrallye sollte man nicht abschreiben. Der Silberpreis verschaffte sich zuletzt Luft, indem er über die 80 US-Dollar zurückkehrte. Nun gilt es, mit den 90 US-Dollar eine wichtige Hürde aus dem Weg zu räumen und sich so den Weg zu einem Comeback zu ebnen.

Und Kupfer? Das Industriemetall deutete mit seinem Vorstoß in Richtung 6,5 US-Dollar bereits an, welche Dynamik es entwickeln kann. Zwar wurde dieser Versuch zunächst wieder eingefangen, doch mit dem aktuell zu beobachtenden Ausbruch über die 6 US-Dollar wurde der nächste Versuch, in Richtung 7 US-Dollar oder gar 8 US-Dollar zu explodieren, bereits auf die Startrampe geschoben. Nun gilt es!

Silber-Kupfer-Ratio deutet enormes Nachholpotenzial für Kupfer an

Da Gold im Wesentlichen aus dem Investmentbereich nachgefragt wird und dieser Aspekt bei Kupfer so gut wie keine Rolle spielt, lohnt an dieser Stelle eine Gegenüberstellung von Silber und Kupfer. Silber wird trotz des ebenfalls gestiegenen Interesses aus dem Investmentbereich noch immer mehrheitlich aus der Industrie nachfragt. Der Silberpreis notiert aktuell bei 85,8 US-Dollar, der aktuelle Kupferpreis (COMEX) liegt bei 6,05 US-Dollar. Entsprechend beträgt die Silber-Kupfer-Ratio knapp 14,2. In den letzten Jahren dominierte eine Spanne von 5 bis 10 die Ratio. Erst mit der Eskalation der Silberpreisrallye Ende 2025 brach die Ratio über die obere Begrenzung der Spanne aus. Zusammengefasst: Anhand der Ratio lässt sich im Vergleich zu Silber ein enormes Nachholpotenzial für Kupfer ableiten

Defizitsorgen treiben Kupferpreis an

Der Markt preist ein Defizitszenario bei Kupfer ein. Eine deutlich anziehende Nachfrage bei einer gleichzeitig schwierigen Angebotsseite lassen ein Angebotsdefizit erwarten. Dieses könnte sich in den kommenden Jahren ausweiten. Kupfer findet aufgrund seiner Eigenschaften in unzähligen industriellen Bereichen Anwendung. Und auch Zukunftstechnologien kommen nicht ohne Kupfer aus. Nicht zuletzt könnte der Bereich KI Kupfer einen enormen Schub geben. Zahlreiche Tech-Giganten (unter anderem Microsoft, Amazon, Meta, Dax-Konzern Deutsche Telekom etc.) bauen KI-Rechenzentren bzw. haben deren Bau angekündigt.

Fazit – Setzt Kupfer nun zur explosiven Rallye an?

Mit dem Ausbruch über die 6 US-Dollar hat sich der Kupferpreis in eine vielversprechende Ausgangslage gebracht. Die fundamentalen Rahmenbedingungen (unter anderem Defizit) passen. Zugleich kommt kein gravierender Druck vom Devisenmarkt. Der US-Dollar stabilisierte sich zuletzt zwar, konnte aber keine frischen Akzente setzen. Von einer nachhaltigen Erholung ist er weit entfernt – und das ist für Edel- und Industriemetalle bekanntlich nicht das schlechteste Szenario.

Kupfer hat beste Voraussetzungen, in 2026 aus dem Schatten von Gold und Silber zu treten und zu einem Highflyer im Rohstoffsektor zu avancieren. Im Übrigen besteht hier eine Parallele zu Platin.

Solange Kupfer oberhalb von 5,5 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario mit Ziel 7 US-Dollar zu präferieren. Vor diesem Hintergrund dürften die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines etc. oder aber Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. in 2026 weiteres Kurspotenzial bieten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

