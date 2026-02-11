Scandinavian Astor Group AB: Earnings Call für Investoren am 18.02.2026
NuWays veranstaltet am 18.02.2026 um 09:00 Uhr einen Earnings Call mit Wictor Billström, null und Mattias Hjorth, null der Scandinavian Astor Group AB. Die Teilnahme ist kostenlos.
Unternehmen: Scandinavian Astor Group AB
Datum: 18.02.2026 09:00 Uhr
Speaker: Wictor Billström, null und Mattias Hjorth, null
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Über Scandinavian Astor Group AB:
Die Scandinavian Astor Group ist ein schwedischer Verteidigungskonzern. Der Konzern umfasst drei Geschäftsbereiche: Astor Tech, Astor Industry und Astor Protect. Innerhalb von Astor Industry fungieren die Unternehmen hauptsächlich als Zulieferer von Komponenten für große Unternehmen der Verteidigungsindustrie, aber auch für andere große Industriezweige. Astor Tech liefert fortschrittliche Systeme und Produkte, die ausschließlich für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie bestimmt sind, im Rahmen von Rahmen- oder Agenturverträgen, vor allem an Regierungsbehörden. Astor Protect liefert fortschrittliche Sicherheits- und Überlebenslösungen für kritische Umgebungen mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Rettungsausrüstung und taktische Sicherheitssysteme für öffentliche und private Akteure.
Die Astor Group besteht aus: Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Carbonia Composites, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden, Scandiflash, Ammunity und Nordic Shield Group.