    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScandinavian Astor Group AktievorwärtsNachrichten zu Scandinavian Astor Group
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scandinavian Astor Group AB: Earnings Call für Investoren am 18.02.2026

    NuWays veranstaltet am 18.02.2026 um 09:00 Uhr einen Earnings Call mit Wictor Billström, null und Mattias Hjorth, null der Scandinavian Astor Group AB. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der Scandinavian Astor Group AB. Der CEO (Mattias Hjorth) und der CFO (Wictor Billström) präsentieren die GJ 2025 Zahlen, gefolgt von einer Q&A Session.

    Unternehmen: Scandinavian Astor Group AB
    Datum: 18.02.2026 09:00 Uhr
    Speaker: Wictor Billström, null und Mattias Hjorth, null


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/fy-2025-earnings-call-YuQvPuc

    +++

    Über Scandinavian Astor Group AB:

    Die Scandinavian Astor Group ist ein schwedischer Verteidigungskonzern. Der Konzern umfasst drei Geschäftsbereiche: Astor Tech, Astor Industry und Astor Protect. Innerhalb von Astor Industry fungieren die Unternehmen hauptsächlich als Zulieferer von Komponenten für große Unternehmen der Verteidigungsindustrie, aber auch für andere große Industriezweige. Astor Tech liefert fortschrittliche Systeme und Produkte, die ausschließlich für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie bestimmt sind, im Rahmen von Rahmen- oder Agenturverträgen, vor allem an Regierungsbehörden. Astor Protect liefert fortschrittliche Sicherheits- und Überlebenslösungen für kritische Umgebungen mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Rettungsausrüstung und taktische Sicherheitssysteme für öffentliche und private Akteure.

    Die Astor Group besteht aus: Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Carbonia Composites, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden, Scandiflash, Ammunity und Nordic Shield Group.





    Verfasst von NuWays AG
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Scandinavian Astor Group AB: Earnings Call für Investoren am 18.02.2026 NuWays veranstaltet am 18.02.2026 um 09:00 Uhr einen Earnings Call mit Wictor Billström, null und Mattias Hjorth, null der Scandinavian Astor Group AB. Die Teilnahme ist kostenlos.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     