    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis steigt über 5.100 US-Dollar - Silber legt auf 86 Dollar zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis über 5.100 US-Dollar gestiegen, höchste seit Januar.
    • Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht und Zinspolitik.
    • Silberpreis ebenfalls gestiegen, wichtiges Industriemetall.
    Goldpreis steigt über 5.100 US-Dollar - Silber legt auf 86 Dollar zu
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch wieder auf mehr als 5.100 US-Dollar gestiegen. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.116 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei rund 5.025 Dollar gelegen.

    Es ist der höchste Stand seit dem 30. Januar. Der Preis liegt damit aber noch deutlich unter seinem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar. Auf den damals rasanten Anstieg folgte dann Anfang Februar der Sturz bis auf fast 4.400 Dollar. Seither geht es in der Tendenz wieder nach oben. Trotz der scharfen Preiskorrektur kostet Gold aktuell aber immer noch mehr als Anfang des Jahres.

    Die Anleger warten jetzt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Mittwochnachmittag ansteht. Sie erhoffen sich vor allem Aufschluss über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Höhere Zinsen belasten tendenziell die Edelmetallpreise, da Gold und Silber keine Zinsen abwerfen. Am Freitag stehen zudem die Verbraucherpreise für den Monat Januar auf dem Kalender. Zuletzt waren die Zinssenkungserwartungen durch die Nominierung von Kevin Warsh zum US-Notenbankchef gedämpft worden.

    Noch deutlicher zugelegt hat der Preis für eine Feinunze Silber zur Wochenmitte auf zuletzt rund 86 Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch über 5 Dollar niedriger gelegen.

    Grund für die deutlichen Gewinne von Gold und Silber seit Ende 2025 sind neben der US-Geldpolitik vor allem die vielen Krisen weltweit. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Auch kaufen Notenbanken wie die chinesische und indische schon länger umfangreich Gold zu, auch um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, Robotik und Energie benötigt wird./jsl/la/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis steigt über 5.100 US-Dollar - Silber legt auf 86 Dollar zu Der Goldpreis ist am Mittwoch wieder auf mehr als 5.100 US-Dollar gestiegen. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.116 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei rund 5.025 Dollar gelegen. Es ist der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     