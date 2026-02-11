GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 333 auf 374 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen am Dienstagnachmittag an den dynamischeren Auftragseingang des Lkw-Bauers im vierten Quartal 2025 an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 32,77EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.