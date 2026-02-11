    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Elektronische Patientenakte in Deutschland soll nützlicher werden

    Für Sie zusammengefasst
    • ePA soll für alle Versicherten attraktiver werden.
    • KI-Dokumentation entlastet Fachkräfte von Papierkram.
    • Ziel: 20 Millionen aktive Nutzer bis 2030 erreichen.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die bisher spärlich genutzte elektronische Patientenakte soll nach Plänen von Gesundheitsministerin Nina Warken für Versicherte leichter zugänglich und nützlicher werden. Die nächsten Ziele: niedrigere Hürden beim Einloggen, digitale Hilfen bei der Gabe von Arzneien und Terminerinnerungen für Versicherte. Dies ist Teil einer "Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege", die die CDU-Politikerin in Berlin vorstellte.

    Die elektronische Patientenakte, genannt ePA, wurde für die allermeisten der gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten zwar schon vor mehr als einem Jahr angelegt. Seit Oktober ist es für Ärztinnen und Ärzte verpflichtend, wichtige Daten einzutragen. Laut Gesundheitsministerium nutzen bisher aber nur 4 Millionen Versicherte die Patientenakte aktiv. Nach Warkens Plänen sollen es bis 2030 rund 20 Millionen sein.

    ePA bisher vorwiegend für Kranke praktisch

    "Bislang ist es ja so, dass die ePA besonders Sinn macht für Patientinnen und Patienten mit einer Krankheitsgeschichte, zum Beispiel mit vielen Befunden und Arztbesuchen", sagte Warken. "Wir wollen aber auch die aktive Nutzung der ePA für alle haben, wir wollen sie für alle Versicherten attraktiv machen." Dazu brauche es weitere Anwendungen mit einem konkreten Mehrwert.

    Als Beispiel nannte sie die "digitale Ersteinschätzung", die künftig der Schlüssel beim Zugang zum Facharzt werden soll: Per App könnten sich zum Beispiel Versicherte selbst durch einen Fragebogen klicken, die Info könnte in der Patientenakte hinterlegt werden. Danach wäre die Buchung eines Arzttermins möglich.

    KI für weniger Papierkram

    Die Digitalisierungsstrategie soll auch einen Rahmen setzen, wie Künstliche Intelligenz die Behandlung von Krankheiten verbessern und Gesundheitspersonal unterstützen soll. Stichwort ist dabei KI-gestützte Dokumentation. Sie soll die Fachkräfte von Papierkram entlasten. Warkens Ziel: "Bis 2028 zielt die weiterentwickelte Strategie daher auf eine aktive Nutzung KI-gestützter Dokumentation in über 70 Prozent der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen."

    Weiterer Punkt ist die gezielte Nutzung von Gesundheitsdaten aus den elektronischen Patientenakten zur Forschung. Dafür wurde im vergangenen Jahr das sogenannte Forschungsdatenzentrum Gesundheit gegründet, abgekürzt FDZ. Allein bis Ende dieses Jahres sollen dazu schon 300 Forschungsvorhaben angestoßen oder gestartet werden.

    Ziel: Weniger Pannen beim eRezept

    Darüber hinaus sollen Dienstleistungen wie das elektronische Rezept künftig stabiler laufen. Die Gematik, die das System im Auftrag des Bunds betreibt, soll mehr "Durchgriffsrechte" bekommen. Insgesamt soll es weniger Komponenten geben, damit das System weniger störanfällig wird, wie Warken sagte./vsr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
