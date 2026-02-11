Zahlen von T-Mobile US ohne klares Signal für Telekom

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 29,79 auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 147,75 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +18,85 %/+42,61 % bedeutet.