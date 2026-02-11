AKTIE IM FOKUS
Zahlen von T-Mobile US ohne klares Signal für Telekom
- Telekom-Aktien schwanken nach T-Mobile US-Zahlen.
- T-Mobile US übertraf Umsatz, Ergebnis enttäuschte.
- Neukundenzustrom bleibt positiv, Aktien leicht gefallen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Telekom haben späten Mittwochmittag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US keine klare Richtung eingeschlagen. Zunächst ging es mit 30,71 Euro knapp auf ein neues Jahreshoch, dann folgte der Dreh leicht ins Minus. Insgesamt blieben die Papiere der Bonner so innerhalb der jüngsten Handelsspanne.
T-Mobile US übertraf im vierten Quartal beim Umsatz leicht die Erwartungen, blieb beim Ergebnis je Aktie allerdings darunter. Der wichtige Neukundenzustrom überzeugte derweil. Die Aktien des US-Mobilfunkers fielen im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 29,79 auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 147,75 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +18,85 %/+42,61 % bedeutet.
scheinst ein frustrierter Investor zu sein ... hast vermutlich zu früh verkauft und jammerst jetzt deiner Entscheidung hinterher und versucht obendrein noch schlechte Luft zu generieren mit immer wieder wiederholten allgemein bekannten Infos ...
"Die Lufthansa Group beendet ihre langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom für das Inflight-Internet und wechselt zu SpaceX' Starlink. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 wird Starlink auf den Kurz-, Mittel- und Langstreckenflotten für schnelleres, kostenfreies WLAN in allen Klassen sorgen. Ausschlaggebend waren die höhere Verbindungsqualität und breitere Abdeckung von Starlink gegenüber der bisherigen EAN-Lösung.
Wechsel zu Starlink: Die Lufthansa Group stattet mehr als 150 Flugzeuge mit Starlink-Technologie aus.
Besseres Erlebnis: Ziel ist es, Passagieren in allen Klassen ein Highspeed-Interneterlebnis zu bieten, was mit dem alten System schwerer realisierbar war.
Kostenloses WLAN: Die neue Technologie ermöglicht unbegrenztes Surfen, das für Miles & More-Kunden kostenlos sein wird.
Ende der Zusammenarbeit: Die bisherige Kooperation mit der Deutschen Telekom, die das Europäische Aviation Network (EAN) nutzte, läuft damit aus.
Verfügbarkeit: Die Umrüstung beginnt, und Starlink wird ab dem zweiten Halbjahr 2026 auf ersten Flügen verfügbar sein.
Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Branchenentwicklung, bei der Airlines auf leistungsfähigere Satellitenverbindungen umstellen, um den steigenden Datenhunger der Passagiere zu stillen. "
Ich denke bis zur HV wird aufgrund der Dividende die 30€ erreicht. Es sei denn es gibt einen Gesamtrücksetzer des Marktes.