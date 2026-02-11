Berentzen-Gruppe: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Was Anleger wissen müssen
Die Berentzen-Gruppe blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025: Umsatz und Ergebnis gehen zurück, bleiben jedoch im Rahmen der Prognosen. Endgültige Zahlen folgen im März 2026.
- Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2025 Konzernumsatzerlöse von 162,9 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 181,9 Mio. Euro im Jahr 2024 darstellt.
- Das voraussichtliche Konzern-EBIT beträgt 8,5 Mio. Euro (2024: 10,6 Mio. Euro) und das Konzern-EBITDA 17,1 Mio. Euro (2024: 19,3 Mio. Euro).
- Die Umsatzprognose für 2025 wird voraussichtlich nicht erreicht, da ein Rückgang im Segment Spirituosen festgestellt wurde.
- Das Konzern-EBIT und das Konzern-EBITDA liegen innerhalb der zuletzt aktualisierten prognostizierten Bandbreiten.
- Die vorläufigen Geschäftszahlen sind noch unter dem Vorbehalt des Testats des Abschlussprüfers und der Billigung durch den Aufsichtsrat.
- Die endgültigen Geschäftszahlen und weitere Informationen werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
