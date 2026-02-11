Börsen Update
Börsen Update Europa - 11.02. - FTSE Athex 20 stark +1,74 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 24.903,94 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Vonovia +4,57 %, Siemens Energy +3,76 %, Henkel VZ +1,56 %
Flop-Werte: Commerzbank -4,87 %, Zalando -3,91 %, Scout24 -3,18 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 31.721,12 PKT und fällt um -0,79 %.
Top-Werte: LEG Immobilien +6,42 %, Wacker Chemie +5,70 %, TAG Immobilien +4,94 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -12,06 %, AUTO1 Group -6,30 %, TUI -4,10 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.614,57 PKT und fällt um -1,07 %.
Top-Werte: Jenoptik +0,88 %, SILTRONIC AG +0,44 %, Kontron +0,26 %
Flop-Werte: Nagarro -4,75 %, Ottobock -4,23 %, Elmos Semiconductor -3,52 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 6.034,63 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +9,55 %, Ferrari +4,51 %, Siemens Energy +3,76 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -4,55 %, UniCredit -2,51 %, Intesa Sanpaolo -2,37 %
Der ATX steht bei 5.762,71 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.
Top-Werte: BAWAG Group +3,17 %, voestalpine +2,82 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,61 %
Flop-Werte: DO & CO -3,58 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,85 %, Lenzing -1,34 %
Der SMI steht bei 13.528,91 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Swisscom +1,43 %, ABB +0,97 %, Roche Holding +0,81 %
Flop-Werte: UBS Group -3,93 %, Partners Group Holding -2,44 %, Lonza Group -1,97 %
Der CAC 40 steht bei 8.318,61 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,91 %, LEGRAND +2,63 %, Schneider Electric +2,39 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -19,65 %, Capgemini -5,46 %, Publicis Groupe -4,27 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.144,55 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: AstraZeneca +2,95 %, SSAB Registered (A) +2,55 %, Telia Company +2,43 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,54 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,61 %, Securitas Shs(B) -0,17 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.850,00 PKT und steigt um +1,74 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,07 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,85 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,05 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,48 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,44 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,37 %
