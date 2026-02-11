Shopify - Aktienkurs springt nach oben +10,32 % - 11.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,32 % konnte die Shopify Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shopify Aktie. Nach einem Plus von +5,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 118,79€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Obwohl sich die Shopify Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,76 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,74 % 1 Monat -23,26 % 3 Monate -20,91 % 1 Jahr -7,72 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,44 Mrd.EUR € wert.

$11.6B in revenue, $2B in free cash flow and the launch of a $2B share repurchase programInternet, Everywhere--(Newsfile Corp. - February 11, 2026) - Shopify Inc. (NASDAQ, TSX: SHOP) announced today financial results for the quarter and year ended …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,06 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.