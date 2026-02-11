UBS stuft Gea Group auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Investitionen in der Erzeugung und Verarbeitung von Milchprodukten hänge nicht so stark von den Milchpreisen ab, schrieb Sven Weier am Dienstagabend nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten. Produktinnovationen, Automatisierung, Subventionen und Markteintrittsbarrieren sorgten insgesamt für ein gutes Marktumfeld für die maschinellen Ausrüster der Branche./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 64,05EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
