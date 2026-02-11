JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen und die Aussagen des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie ließen positive Rückschlüsse auf die Optoelektronik zu, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend. Das Segment Power Chips erreiche derweil die Talsohle./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 21,98EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,20
Kursziel alt: 25,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
