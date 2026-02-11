E-Mobilität im Kupfer-Sturm! Eine Herausforderung für BYD, VW, Arctic Minerals, Gunnison Copper und Stellantis

Die Energiewende ist einer der zentralen Transformationsprozesse moderner Volkswirtschaften. Angesichts von Klimazielen, geopolitischen Risiken und der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern rückt die Elektrifizierung des Energiesystems in den Fokus. Der Verkehrssektor verursacht in Europa rund ein Viertel der CO₂-Emissionen, weshalb Elektromobilität als strategischer Hebel zur Dekarbonisierung gilt. Das geplante EU-weite Aus für Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren ab 2035 verstärkt diesen Strukturwandel zusätzlich. Ob er letztlich vollzogen wird ist aber politisch fraglich. Gleichzeitig verschärft sich der internationale Wettbewerb. Während und Stellantis ihre Produktions- und Plattformstrategien mit hohen Investitionen auf Elektromobilität ausrichten, expandiert der chinesische Hersteller BYD offensiv nach Europa. BYD profitiert von vertikaler Integration, insbesondere in der Batterieproduktion. Die dort erworbenen Kostenvorteile verschaffen dem Unternehmen eine größere Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette. Für europäische Hersteller entsteht daraus nicht nur Preisdruck, sondern auch strategischer Anpassungsbedarf in Technologie, Skalierung und Lieferkettenmanagement. Im Zentrum steht Kupfer, dessen Preis sich in nur 24 Monaten verdoppelt hat – Anleger sollten aufhorchen!

E-Mobilität und Kupferbedarf– Eine große Herausforderung für europäische Hersteller

Wie stark wird sich die E-Mobilität im kommenden Jahrzehnt nach vorne bewegen? In Europa ist das Thema Elektromobilität bereits deutlich verankert, aber noch nicht in der Breite abgeschlossen. Der Anteil reiner Elektroautos an den Neuzulassungen lag 2025 bei etwa 17 bis 20 % des PKW‑Markts, je nachdem, ob man nur die EU oder ganz Europa betrachtet. In einigen Auswertungen werden rund 18 bis 18,3 % BEV‑Marktanteil ausgewiesen, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren entspricht. Das Thema scheint an Fahrt zu gewinnen! Das erreichte Niveau zeigt, dass sich Elektrofahrzeuge von einer Nische‑ zu einer signifikanten Kraft im Markt entwickelt haben, ohne jedoch bereits die Mehrheit der Neuzulassungen zu dominieren.

Die Transformation zur Elektromobilität verschiebt die Wettbewerbsparameter der Automobilindustrie grundlegend, da sie nicht nur neue Antriebstechnologien, sondern auch eine deutlich höhere Rohstoffintensität erfordert. Kupfer ist dabei ein zentraler Engpassfaktor: Elektrofahrzeuge benötigen zwei- bis dreimal so viel Kupfer wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, hinzu kommen Ladeinfrastruktur, Netzausbau und erneuerbare Energieanlagen. Für europäische Hersteller bedeutet dies, dass ihre Elektrifizierungsstrategien unmittelbar von der Stabilität und Bezahlbarkeit der Kupferversorgung abhängen. Der Kupfermarkt sendet derzeit noch widersprüchliche Signale. Nach einem kräftigen Preisanstieg im Vorjahr werden 2026 zeitweise Notierungen von über 13.700 USD je Tonne erreicht, was langfristige Knappheitserwartungen widerspiegelt. Gleichzeitig verweisen konservativere Prognosen großer Investmentbanken auf mögliche Durchschnittspreise zwischen 10.000 und 11.000 USD, da kurzfristige Überhänge und eine gedämpfte chinesische Nachfrage preisdämpfend wirken könnten. Andere Institute erwarten hingegen ein strukturelles Defizit im laufenden Jahr und kalkulieren mit Durchschnittspreisen oberhalb von 12.000 USD, gestützt auf ein schleppendes Minenwachstum und operative Engpässe in Südamerika.