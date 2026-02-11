Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz setzt Aufspaltungspläne vorerst aus

Es kommt auch immer auf die Produkte und Mengen an welche die Verbraucher verkonsumieren. Um bei KHC und beispielsweise Ketchup oder Senf zu bleiben. Ich meine wie lange hält so eine Flasche bei einer durchschnittlichen Familie oder in einem durchschnittlichen Haushalt bevor sie aufgebraucht ist? Deshalb sind das dann auf den Tag oder aufs Jahr umgerechnet keine riesigen Beträge.





Also ich persönlich würde deshalb noch kein Drama machen, sofern mir Produkt A besser schmeckt und vielleicht noch wertigere Zutaten zur Herstellung verwendet werden. Viele wissen über die Unterschiede aber gar nicht Bescheid.





Heute um 13 Uhr kommen die Zahlen, warten wir ab, wie Q4 und das Gesamtjahr ausgefallen sind.





Weiß eigentlich jemand, ob Berkshire inzwischen schon ein paar Aktien aus dem Bestand veräußert hat? Ich meine sie haben sich das zwar genehmigen lassen aber es bedeutet jedoch nur, dass eine Veräußerung stattfinden kann und nicht muss.





Ich denke das meiste Negative ist bereits eingepreist. Risiko ist natürlich, dass die Margenkompression noch etwas länger anhält. Wie lange die Umsatzrückgänge anhalten muss man sehen. Könnte sein, dass wir hier den Wendepunkt sehen oder schon gesehen haben, was aber ganz allgemein für die Branche gilt.

Ob die Verbraucher zukünftig teilweise und dauerhaft auf einige Produkte bestimmter Hersteller wie GIS, CPB, CAG, KHC usw. verzichten und die Umsatzrückgänge weiter gehen, da hätte ich auch einige Zweifel anzumelden. Verbraucherzurückhaltung ja, Totalverzicht nein.



