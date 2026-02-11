Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz setzt Aufspaltungspläne vorerst aus
- Kraft Heinz setzt Aufspaltungspläne vorerst aus.
- CEO Cahillane fokussiert auf profitables Wachstum.
- 600 Mio. USD für Marketing und Entwicklung investiert.
PITTSBURGH/CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz legt nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Chef Steve Cahillane überraschend seine Pläne für eine Aufspaltung vorerst auf Eis. "Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen wieder zu profitablem Wachstum zurückzuführen", sagte der Manager am Mittwoch anlässlich der Zahlenvorlage für 2025. Dazu brauche es derzeit alle Ressourcen. "Daher halten wir es für sinnvoll, die Arbeiten im Zusammenhang mit der Trennung vorübergehend auszusetzen." Die Aktien des Konzerns verloren im vorbörslichen US-Handel gut sechs Prozent.
Cahillane war zu Jahresbeginn an die Konzernspitze gerückt. Unter seinem Vorgänger Carlos Abrams-Rivera hatte Kraft Heinz im vergangenen September die Pläne verkündet, sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen aufzuspalten. Die Transaktion sollte eigentlich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden. Getrennt sollten beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen sollte sich auf die Bereiche Saucen wie Heinz-Ketchup und Fertiggerichte wie Kraft Mac & Cheese konzentrieren, das zweite Unternehmen sollte den Bereich Lebensmittelprodukte wie Oscar Mayer Hotdogs und Lunchables wie Fertig-Hamburger beinhalten.
"Seit meinem Eintritt in das Unternehmen habe ich gesehen, dass die Chancen größer sind als erwartet und dass viele unserer Herausforderungen lösbar sind und in unserer Kontrolle liegen", sagte Cahillane nun laut Mitteilung. Anstatt die Aufspaltung fortzusetzen, will der Manager 600 Millionen US-Dollar (rund 504 Mio Euro) in die Hand nehmen und in das Marketing, die Forschung und Entwicklung sowie in eine "selektive Preisgestaltung" investieren, wie er ankündigte.
Unterstützung bekommt Cahillane vom Verwaltungsrat. Dessen Vorsitzender John Cahill, zeigte sich zuversichtlich, dass die "Entscheidung, die Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufspaltung vorerst auszusetzen und unsere Ressourcen vollständig auf das Wachstum zu konzentrieren, zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist"./tav/niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Kraft Heinz Company Aktie
Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,38 % und einem Kurs von 19,63 auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Kraft Heinz Company Aktie um -5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,25 %.
Die Marktkapitalisierung von The Kraft Heinz Company bezifferte sich zuletzt auf 23,19 Mrd..
The Kraft Heinz Company zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5100 %.
Es kommt auch immer auf die Produkte und Mengen an welche die Verbraucher verkonsumieren. Um bei KHC und beispielsweise Ketchup oder Senf zu bleiben. Ich meine wie lange hält so eine Flasche bei einer durchschnittlichen Familie oder in einem durchschnittlichen Haushalt bevor sie aufgebraucht ist? Deshalb sind das dann auf den Tag oder aufs Jahr umgerechnet keine riesigen Beträge.
Ich wollte damit nicht allgemein sagen, dass ich denke, dass die Eigenmarken stets minderwertige Qualität haben. Das wäre auch verzerrend - ich sehe zumindest nicht so. Es gibt im Gegenteil oft sogar Eigenmarkenprodukte bei welchen die Preisleistung durchaus stimmt.