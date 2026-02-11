DZ BANK stuft Evonik auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 16,04EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte