DZ BANK stuft Evonik auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 16,04EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

