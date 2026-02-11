    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerentzen-Gruppe AktievorwärtsNachrichten zu Berentzen-Gruppe
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berentzen-Gruppe: Vorläufige Zahlen 2025 – Starkes Ergebnis erwartet

    Trotz Umsatzrückgang blickt die Berentzen-Gruppe nach vorn: Vorläufige Zahlen, neue Strategie und frische Produkte sollen den Weg zu nachhaltigem Wachstum ebnen.

    Berentzen-Gruppe: Vorläufige Zahlen 2025 – Starkes Ergebnis erwartet
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Berentzen-Gruppe hat vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, mit einem Konzernumsatz von 162,9 Mio. Euro.
    • Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) betrug 8,5 Mio. Euro, während das EBITDA bei 17,1 Mio. Euro lag.
    • Der Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Veräußerung einer Betriebsstätte und verändertes Konsumverhalten zurückzuführen.
    • Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt das Unternehmen Wachstumspotenziale in bestimmten Produktbereichen, wie Berentzen Minis und neuen Geräten.
    • Die neue Konzernstrategie „BERENTZEN EVOLVE 2030“ zielt darauf ab, die Marktposition zu stärken und nachhaltiges Wachstum durch neue Produkte, Märkte und Vertriebskanäle zu fördern.
    • Erste Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie wurden bereits gestartet, um Umsatzsteigerungen und Profitabilität zu erreichen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,86 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5600EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.


    Berentzen-Gruppe

    -3,00 %
    +4,56 %
    +0,82 %
    -5,41 %
    -11,99 %
    -43,88 %
    -36,72 %
    -41,19 %
    -75,06 %
    ISIN:DE0005201602WKN:520160





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berentzen-Gruppe: Vorläufige Zahlen 2025 – Starkes Ergebnis erwartet Trotz Umsatzrückgang blickt die Berentzen-Gruppe nach vorn: Vorläufige Zahlen, neue Strategie und frische Produkte sollen den Weg zu nachhaltigem Wachstum ebnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     