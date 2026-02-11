Berentzen-Gruppe: Vorläufige Zahlen 2025 – Starkes Ergebnis erwartet
Trotz Umsatzrückgang blickt die Berentzen-Gruppe nach vorn: Vorläufige Zahlen, neue Strategie und frische Produkte sollen den Weg zu nachhaltigem Wachstum ebnen.
Foto: adobe.stock.com
- Die Berentzen-Gruppe hat vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, mit einem Konzernumsatz von 162,9 Mio. Euro.
- Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) betrug 8,5 Mio. Euro, während das EBITDA bei 17,1 Mio. Euro lag.
- Der Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Veräußerung einer Betriebsstätte und verändertes Konsumverhalten zurückzuführen.
- Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt das Unternehmen Wachstumspotenziale in bestimmten Produktbereichen, wie Berentzen Minis und neuen Geräten.
- Die neue Konzernstrategie „BERENTZEN EVOLVE 2030“ zielt darauf ab, die Marktposition zu stärken und nachhaltiges Wachstum durch neue Produkte, Märkte und Vertriebskanäle zu fördern.
- Erste Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie wurden bereits gestartet, um Umsatzsteigerungen und Profitabilität zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,86 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5600EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.
-3,00 %
+4,56 %
+0,82 %
-5,41 %
-11,99 %
-43,88 %
-36,72 %
-41,19 %
-75,06 %
