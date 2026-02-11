    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Mobile US gewinnt weniger Kunden als erwartet.
    • Umsatz steigt auf 24,3 Milliarden Dollar, Gewinn sinkt.
    • 2024: Operativer Gewinn zwischen 37,0-37,5 Mrd. Dollar.
    T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Im vierten Quartal ist die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen um 962.000 gestiegen, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Mittwoch in Bellevue mitteilt. Analysten hatten hier mit rund 992.000 mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Unternehmen noch rund eine Million Mobilfunkkunden hinzugewonnen. Die Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel 3,5 Prozent niedriger.

    Der Umsatz stieg von rund 21,9 Milliarden Dollar auf 24,3 Milliarden. Dabei erhöht sich der Serviceumsatz um zehn Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar. Bei dem um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core Ebitda) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um sieben Prozent auf 8,45 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn von rund 3,0 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 2,1 Milliarden. Als ein Grund führte das Unternehmen Aufwendungen für Personalmaßnahmen an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Short
    32,38€
    Basispreis
    3,05
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28,59€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das laufende Jahr erwartet der seit November amtierende Konzernchef Srini Gopalan einen bereinigten operativen Gewinn von 37,0 bis 37,5 Milliarden Dollar. 2025 wurden hier 33,9 Milliarden Dollar verbucht. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) werden nach rund 18 Milliarden Dollar im Vorjahr nun 18,0 bis 18,7 Milliarden Dollar angepeilt./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 29,64 auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 147,75 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +19,21 %/+43,05 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Signale und Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie: Beobachtete Ausbrüche über Widerstandslinien und Diskussion, ob der Anstieg nachhaltig ist; Kursziel 30 € (dividendengetrieben) bis HV, vereinzelt bis 34 €; Anleger berichten von Aufstockungen und halten wegen Dividende.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Im vierten Quartal ist die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen um 962.000 gestiegen, wie der zur Deutschen Telekom gehörende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     