T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet
- T-Mobile US gewinnt weniger Kunden als erwartet.
- Umsatz steigt auf 24,3 Milliarden Dollar, Gewinn sinkt.
- 2024: Operativer Gewinn zwischen 37,0-37,5 Mrd. Dollar.
BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Im vierten Quartal ist die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen um 962.000 gestiegen, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Mittwoch in Bellevue mitteilt. Analysten hatten hier mit rund 992.000 mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Unternehmen noch rund eine Million Mobilfunkkunden hinzugewonnen. Die Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel 3,5 Prozent niedriger.
Der Umsatz stieg von rund 21,9 Milliarden Dollar auf 24,3 Milliarden. Dabei erhöht sich der Serviceumsatz um zehn Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar. Bei dem um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core Ebitda) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um sieben Prozent auf 8,45 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn von rund 3,0 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 2,1 Milliarden. Als ein Grund führte das Unternehmen Aufwendungen für Personalmaßnahmen an.
Für das laufende Jahr erwartet der seit November amtierende Konzernchef Srini Gopalan einen bereinigten operativen Gewinn von 37,0 bis 37,5 Milliarden Dollar. 2025 wurden hier 33,9 Milliarden Dollar verbucht. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) werden nach rund 18 Milliarden Dollar im Vorjahr nun 18,0 bis 18,7 Milliarden Dollar angepeilt./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 29,64 auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 147,75 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +19,21 %/+43,05 % bedeutet.
scheinst ein frustrierter Investor zu sein ... hast vermutlich zu früh verkauft und jammerst jetzt deiner Entscheidung hinterher und versucht obendrein noch schlechte Luft zu generieren mit immer wieder wiederholten allgemein bekannten Infos ...
"Die Lufthansa Group beendet ihre langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom für das Inflight-Internet und wechselt zu SpaceX' Starlink. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 wird Starlink auf den Kurz-, Mittel- und Langstreckenflotten für schnelleres, kostenfreies WLAN in allen Klassen sorgen. Ausschlaggebend waren die höhere Verbindungsqualität und breitere Abdeckung von Starlink gegenüber der bisherigen EAN-Lösung.
Wechsel zu Starlink: Die Lufthansa Group stattet mehr als 150 Flugzeuge mit Starlink-Technologie aus.
Besseres Erlebnis: Ziel ist es, Passagieren in allen Klassen ein Highspeed-Interneterlebnis zu bieten, was mit dem alten System schwerer realisierbar war.
Kostenloses WLAN: Die neue Technologie ermöglicht unbegrenztes Surfen, das für Miles & More-Kunden kostenlos sein wird.
Ende der Zusammenarbeit: Die bisherige Kooperation mit der Deutschen Telekom, die das Europäische Aviation Network (EAN) nutzte, läuft damit aus.
Verfügbarkeit: Die Umrüstung beginnt, und Starlink wird ab dem zweiten Halbjahr 2026 auf ersten Flügen verfügbar sein.
Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Branchenentwicklung, bei der Airlines auf leistungsfähigere Satellitenverbindungen umstellen, um den steigenden Datenhunger der Passagiere zu stillen. "
Ich denke bis zur HV wird aufgrund der Dividende die 30€ erreicht. Es sei denn es gibt einen Gesamtrücksetzer des Marktes.