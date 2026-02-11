Algo Grande - 5 Mio. CAD für Cerro Grande-Expansion & neue Skarn-Ziele!

Algo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR) stellt die Weichen für den nächsten Schritt auf seinem Kupfer- und Goldprojekt Adelita: Das Unternehmen kündigte brandaktuell Finanzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 5,0 Mio. kanadischen Dollar an!

Mit dem frischen Kapital will Algo Grande Copper vor allem die Exploration auf Adelita finanzieren – einschließlich eines Phase-II-Bohrprogramms nach den vor Kurzem veröffentlichten, vielversprechenden ersten Bohrergebnissen.

Der Schritt ist klar strategisch: Nach den ersten Bohrungen, die laut Unternehmen am Zielgebiet Cerro Grande mehrere mineralisierte Zonen in der Tiefe bestätigt haben, soll Phase II nun gezielt auf Erweiterung und neue Ziele entlang eines größeren Trends abzielen. Damit geht Algo Grande vom „Bestätigen“ der ersten Beobachtungen stärker in die systematische Ausdehnung über.

Algo Grande Copper: Konditionen der Privatplatzierung im Überblick

Geplant ist die Ausgabe von bis zu 7.692.308 Stammaktien zu einem Preis von 0,65 US-Dollar je Aktie. Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten (plus ein Tag) ab Abschluss der Patzierung. Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen bestimmten berechtigten Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 7 % des Gesamtbruttoerlöses zahlen, der von den von diesem Vermittler vermittelten Käufern erzielt wurde, und eine Anzahl von Warrants ausgeben, die 7 % der Anzahl der von den von diesem Vermittler vermittelten Käufern erworbenen Aktien entspricht. Jeder Vermittleroptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,65 CAD pro Vermittler-Warrant innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Kapital für Phase Zwei: Fokus auf Cerro Grande und einen 6-Kilometer-Korridor

Inhaltlich ist das Ziel der Finanzierung eindeutig: Algo Grande will mit den Nettoerlösen die Exploration am Adelita-Projekt vorantreiben, insbesondere ein Phase-II-Bohrprogramm. Das Unternehmen erinnert dabei an die Ausgangslage aus Phase I: Bei den bisherigen Bohrungen am Cerro Grande-Skarn seien mehrere übereinanderliegende (gestapelte) mineralisierte Horizonte in der Tiefe durchschnitten worden – darunter auch Zonen, die historisch so bislang nicht erfasst waren.

Phase II soll deshalb zwei Stoßrichtungen verfolgen. Erstens: Erweiterungsbohrungen (Expansion Drilling) an Cerro Grande, um dort die bislang erfassten Bereiche weiter auszudehnen. Zweitens: Bohrtests entlang eines rund sechs Kilometer langen, als aussichtsreich beschriebenen Kalkstein-Korridors, in dem mehrere Skarn-Ziele an der Oberfläche auftreten, bislang aber noch nicht erbohrt wurden. Damit erweitert Algo Grande den Blick von einem zentralen Entdeckungsgebiet auf ein ganzes Zielband!

Adelita-Projekt: Vom ersten Erfolg zur systematischen Projektentwicklung

Algo Grande beschreibt sich als wachstumsorientiertes Explorationsunternehmen, das mit dem Adelita-Projekt eine Chance für Kupfer, Gold und Silber im Arizona-Sonora Kupfergürtel in Distriktgröße verfolgt. Im Kern geht es um die Weiterentwicklung der Cerro Grande-Entdeckung, die laut Unternehmensdarstellung als hochgradiger Fund den Projektkern bildet und deren Ausweitung entlang des erwähnten 6-Kilometer-Korridors.

Cerro Grande weist zudem darauf hin, dass die Aufbereitung älterer geophysikalischer Daten und Geländearbeiten Hinweise auf ein mögliches System in der Tiefe geben. Die geplante Finanzierung schafft die Grundlage, um auch hier konsequent nachzulegen – sowohl durch Erweiterungsbohrungen an der bisherigen Entdeckung als auch durch das Testen zusätzlicher, bereits identifizierter Ziele entlang des Korridors.

Damit sendet Algo Grande Copper ein klares Signal an den Markt: Phase II soll nicht nur einzelne Treffer wiederholen, sondern die Projektstory breiter aufstellen – durch Bohrmeter dort, wo Phase I Ansatzpunkte geliefert hat, und durch neue Tests entlang einer größeren Struktur, die bislang noch kaum mit Bohrungen überprüft wurde.

