    Goldman Sachs setzt 153 Millionen US-Dollar auf XRP-ETFs

    Goldman Sachs verstärkt sein Krypto-Engagement und katapultiert den Ripple-Token XRP ins Zentrum institutioneller Aufmerksamkeit.

    • Goldman Sachs investiert 153 Mio. USD in XRP-ETFs.
    • XRP-Kurs fällt auf 1,37 USD, Minus von 2,6 %.
    • Chart zeigt kritische Unterstützung bei 1,30 USD.
    Foto: Dall-E

    Wie aus einer aktuellen Offenlegung hervorgeht, hat die US-Investmentbank Goldman Sachs rund 153 Millionen US-Dollar in XRP-ETFs investiert. Neben Positionen in Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Produkten rückt damit auch der Ripple-Token in den Kreis jener Kryptowährungen auf, die von einem der einflussreichsten Finanzhäuser der Welt in großem Stil gehalten werden.

    Zwar führt ein ETF-Investment nicht unmittelbar zu einer erhöhten Spot-Nachfrage nach XRP, dennoch stärkt die Allokation das institutionelle Narrativ des Tokens in einer Phase, in der verstärkt auf regulatorische Impulse und politische Unterstützung geachtet wird.

    XRP rutscht weiter ab

    XRP notiert aktuell bei rund 1,37 US-Dollar. Auf Sicht von 24 Stunden verzeichnet die Kryptowährung damit ein Minus von 2,6 Prozent, auf Wochensicht beläuft sich der Rückgang auf nahezu 14 Prozent.

    Daten von TradingView zeigen, dass es XRP bislang nicht gelingt, wichtige kurzfristige gleitende Durchschnitte nachhaltig zurückzuerobern. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert weiterhin unterhalb der neutralen 50-Punkte-Marke und signalisiert damit Verkaufsdruck.

    Chartbild bleibt angeschlagen

    Aus charttechnischer Sicht erweist sich die Zone zwischen 1,30 und 1,32 US-Dollar als kritischer Unterstützungsbereich. Ein nachhaltiger Bruch unter diese Marke könnte eine tiefere Korrektur in Richtung 1,20 US-Dollar einleiten.

    Auf der Oberseite müsste XRP hingegen einen stabilen Ausbruch über den Bereich von 1,45 bis 1,50 US-Dollar vollziehen, um eine strukturelle Trendwende zu bestätigen. Erst dann würde sich Spielraum für eine Erholung in Richtung 1,60 bis 1,65 US-Dollar eröffnen.

    Bis zu einem klaren Ausbruch oder einem signifikanten Rücksetzer dürfte sich der Kurs in einer engen Handelsspanne bewegen. Die Volatilität bleibt dabei stark von externen Faktoren abhängig – insbesondere von der Gesamtstimmung am Kryptomarkt.

     

    Bitcoin bremst Altcoins aus

    Auch das Marktumfeld liefert derzeit keine eindeutigen Impulse. Bitcoin konsolidiert nach einem volatilen Jahresauftakt und zeigt bislang keine klare Richtungsentscheidung. Die fehlende Dynamik bei der Leitwährung begrenzt das Aufwärtspotenzial vieler Altcoins – darunter auch XRP.

    Solange Bitcoin keine neue Trendbewegung etabliert, dürfte es für XRP schwierig bleiben, eine nachhaltige Erholung einzuleiten. Institutionelle Nachrichten wie das Investment von Goldman Sachs können zwar das Sentiment stützen, doch für eine strukturelle Trendwende bedarf es zusätzlicher Katalysatoren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
