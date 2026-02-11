Persistent im Brand Finance IT Services 25 Report für 2026 als weltweit am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke ausgezeichnet

Platz 12 der weltweit stärksten IT-Dienstleistungsmarken

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde im Bericht Brand Finance IT Services 25 für 2026 als die weltweit am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke unter den 25 weltweit führenden IT-Dienstleistungsmarken ausgezeichnet. Der Markenwert von Persistent stieg im Jahresvergleich um 22 % von 811 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 989 MillionenUS-Dollar im Jahr 2026 und belegte damit Platz 12 der stärksten Marken. Diese Anerkennung spiegelt die erfolgreiche Neupositionierung von Persistent wider, das sich von einem Anbieter für digitale Ingenieursdienstleistungen zu einem Partner für Unternehmenstransformationen gewandelt hat. Diese Entwicklung wurde durch eine klare Branchenausrichtung, Investitionen in wiederverwendbare Plattformen und ergebnisorientierte Engagementmodelle vorangetrieben.

Der von Brand Finance, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Markenbewertung, veröffentlichte Bericht IT Services 25 ist ein globaler Maßstab für die wertvollsten und stärksten IT-Dienstleistungsmarken. Er würdigt Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftsleistung, Markenstärke und langfristiger Marktrelevanz. Der Markenstärkeindex von Persistent verbesserte sich von 74,8 auf 75,8 und behielt sein AA+ Rating bei, was auf eine zunehmende Bekanntheit, Wertschätzung und Vertrauen auf den globalen Märkten hindeutet.

Die KI-gesteuerte, plattformbasierte Strategie von Persistent definiert, wie das Unternehmen diese unternehmensweite Transformation umsetzt, wobei KI in alle Liefermodelle, Plattformen und Abläufe integriert ist und durch verantwortungsvolle KI, Datenmodernisierung, Governance und Talentbereitschaft unterstützt wird. Als bevorzugter Ökosystem-Orchestrator bringt Persistent Hyperscaler, Technologiepartner, Startups und Berater zusammen, um gemeinsam Innovationen zu entwickeln und verbesserte Kundenergebnisse zu erzielen. Diese Partnerschaften haben die Glaubwürdigkeit der Marke gestärkt, die Geschwindigkeite der Geschäftsabschlüsse erhöht und zu einer starken Performance in wichtigen Branchen beigetragen, sodass das Unternehmen 23 Quartale in Folge Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Die globale Entwicklung der Marke baut auch auf der früheren Auszeichnung als „Fastest Growing IT Services Brand" im „2025 Brand Finance India 100 Report" auf, wobei seit 2020 ein Wachstum des Markenwerts von 468 % verzeichnet wurde.