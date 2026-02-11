Löhne legen etwas stärker als erwartet zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Januar etwas stärker als erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 0,3 Prozent erwartet. Im Dezember hatte das Lohnplus bei revidiert 0,1 Prozent (zunächst 0,3) gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Januar wie erwartet um 3,7 Prozent./la/mis



