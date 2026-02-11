USA
Löhne legen etwas stärker als erwartet zu
Für Sie zusammengefasst
- Löhne in den USA stiegen im Januar um 0,4%.
- Erwartung lag bei 0,3%, somit übertroffen.
- Jahresvergleich zeigt Anstieg von 3,7%.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Januar etwas stärker als erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 0,3 Prozent erwartet. Im Dezember hatte das Lohnplus bei revidiert 0,1 Prozent (zunächst 0,3) gelegen.
Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Januar wie erwartet um 3,7 Prozent./la/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen