USA
Beschäftigung steigt im Januar deutlich stärker als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Beschäftigtenzahl in den USA stark gestiegen, +130.000
- Erwartung lag bei nur 65.000 neuen Stellen.
- Vormonate: Beschäftigungsaufbau um 17.000 revidiert.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Januar deutlich stärker als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 130.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 65.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 17.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/la/mis
