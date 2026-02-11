    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robuste Kurse dank solider Zahlen vom Arbeitsmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Arbeitsmarktzahlen sorgen für Optimismus an Märkten
    • Dow Jones und Nasdaq 100 steigen vor Handelsstart leicht
    • Shopify-Aktien steigen, Unity und Robinhood fallen stark
    Aktien New York Ausblick - Robuste Kurse dank solider Zahlen vom Arbeitsmarkt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch für verhaltenen Optimismus an den US-Aktienmärkten gesorgt. Im Januar stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft doppelt so stark wie von Volkswirten im Mittel ihrer Prognosen erwartet worden war. Das verlieh den vorbörslichen Kursen etwas Rückenwind.

    Der Dow Jones Industrial wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt 0,4 Prozent höher indiziert bei 50.375 Punkten. Er hatte am Vortag bei gut 50.500 Zählern eine weitere Bestmarke aufgestellt, die Gewinne aber nicht halten können. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent höher erwartet bei 25.280 Punkten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.331,34€
    Basispreis
    26,37
    Ask
    × 10,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.322,04€
    Basispreis
    23,15
    Ask
    × 9,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vorbörslichen Handel schnellten die Aktien von Shopify um 11 Prozent nach oben. Der Dienstleister für den Online-Handel hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Zudem winken den Aktionären Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe.

    Aktien von Unity Software brachen um 27 Prozent ein. Schwache Prognosen des Software-Entwicklers für das erste Quartal schürten Ängste vor einer zunehmenden Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz.

    Aktien von Robinhood Markets fielen um fast 10 Prozent. Der scharfe Kursverfall von Bitcoin und anderen Kryptowährungen verhagelte dem Broker im vierten Quartal das Geschäft.

    Aktien der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US verloren vorbörslich mehr als 5 Prozent. Die Zahl der Abonnenten im Mobilfunkgeschäft im vierten Quartal enttäuschte am Markt.

    Papiere von Ford gewannen 1,3 Prozent. Trotz einer überraschenden Steuerzahlung von 900 Millionen US-Dollar rechnet der Autobauer in diesem Jahr mit einem kräftig steigenden Gewinn.

    Anteilsscheine von Kraft Heinz büßten fast 7 Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern hat die Aufspaltung in zwei börsengelistete Unternehmen auf Eis gelegt. Das Unternehmen investiert stattdessen in Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Robinhood Markets Registered (A) Aktie um -10,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -32,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Robinhood Markets Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 49,55 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Robuste Kurse dank solider Zahlen vom Arbeitsmarkt Solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch für verhaltenen Optimismus an den US-Aktienmärkten gesorgt. Im Januar stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft doppelt so stark wie von Volkswirten im Mittel ihrer Prognosen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     