Silber-Produzent glänzt mit einem Produktionssprung und operativen Durchbruch!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver Corp. · Ersteller: freier Journalist im Auftrag der Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 16.02.2026; 06:07 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein Markt, der durch seine Doppelrolle als Geld- und Industriemetall sowie durch eine starke Finanzmarkt-Komponente geprägt ist. Aber genau dieses Vertrauen wird in volatilen Marktphasen immer wieder getestet. Silber ist als Hybrid aus Geld- und Industriemetall ein Markt, dessen Preisbildung stark durch Spot- und Terminhandel geprägt wird. Wenn sich Präferenzen zwischen Finanz- und physischer Nachfrage verschieben, können die Ausschläge deutlich zunehmen. Quotenzahlen, die „Papier“- und „physisches“-Silber gegenüberstellen, sind hoch, jedoch nicht belastbar verifizierbar. Experten sprechen aber von bis zu 350:1.

Was sich dagegen sauber festhalten lässt: In Phasen erhöhter Unsicherheit rücken Produzentenmit messbaren operativen Fortschritten in den Fokus. Genau hier liefert Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) harte Fakten. Nach Jahren des Aufbaus wird Silber strategischer, für Industrie, Energiewende und Lieferketten. Für Anleger bedeutet das: Chancen und Risiken liegen nah beieinander. Entscheidend ist, wer operativ liefert und Kapital diszipliniert einsetzt.

Endeavour Silver hat gleich mehrere Eisen im Feuer!

Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Förderung, Exploration und Entwicklung von Silber- und Goldminen spezialisiert hat, mit dem klaren Ziel, einer der führenden Primär-Silberproduzenten der Welt zu werden.

Die Hauptaktivitäten finden in Mexiko statt, einem der wichtigsten Silberländer der Welt. Nachdem Abschluss des Verkaufs der Bolañitos-Mine am 15. Januar 2026 betreibt Endeavour Silver drei aktive Minen, zwei in Mexiko und eine in Peru:

Guanaceví Mine (Durango, Mexiko)

Terronera Mine (Jalisco, Mexiko)

Kolpa Mine (Peru)

Darüber hinaus verfügt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) laut eigener Darstellung über eine Pipeline von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den USA.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Ein zentrales Element des Geschäftsmodells ist das organische Wachstum. Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) investiert fortlaufend in die Erweiterung und Optimierung bestehender Minen, in die Erschließung neuer Erzbereiche sowie in Explorationsprogramme, um die Ressourcenbasis zu vergrößern und die Lebensdauer der Minen zu verlängern. Parallel dazu entwickelt man fortgeschrittene Projekte, die perspektivisch in Produktion überführt werden sollen und damit den Produktionsausstoß deutlich erhöhen können.

Besonders relevant für Investoren ist die operative Preis-Sensitivität: Ein großer Teil der Erlöse hängt vom Silberpreis ab, während ein Teil der Kostenbasis kurzfristig weniger flexibel ist. Unter sonst gleichen Bedingungen kann ein höherer Silberpreis daher überproportional auf Marge und Cashflow wirken.

Ergänzend verfolgt das Unternehmen eine opportunistische Akquisitionsstrategie, indem es Übernahmen oder Beteiligungen selektiv prüft, wenn diese strategisch sinnvoll sind, die Ressourcenbasis stärken oder kurzfristig zur Produktion beitragen können. Dabei liegt der Fokus auf hochwertigen Projekten in bergbaufreundlichen Regionen.

Starke 2025er Zahlen und ein ereignisreiches 4. Quartal!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat Anfang Januar seine Produktionszahlen für das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht und einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr erzielt. Im Jahr 2025 produzierte das Unternehmen 6.486.661 Unzen Silber und 37.164 Unzen Gold, was zusammen mit der Produktion von Basismetallen zu einer Silberäquivalentproduktion von 11,2 Millionen Unzen (AgEq) führte.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Im vierten Quartal 2025 erzielte der Konzern 2.030.206 Unzen Silber und 13.785 Unzen Gold, die Silberäquivalentproduktion lag bei 3.767.713 Unzen (AgEq). Gegenüber Q4-2024 entsprach dies laut Unternehmensangaben einem Plus von 146 % bei der Silberproduktion und 52 % bei der Goldproduktion. Haupttreiber waren die zusätzlichen Beiträge aus Kolpa und Terronera sowie Vergleichseffekte aus dem Vorjahr.

Ein wichtiger Meilenstein war die Erklärung der kommerziellen Produktion von Terronera mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 (Mitteilung vom 16. Oktober 2025). Während der Hochlaufphasemeldete das Unternehmen in Q4-2025 eine kontinuierliche Produktion ohne wesentliche Stillstände sowie durchschnittliche Ausbeuten (Recoveries) von 82,6 % für Silber und 72,5 % für Gold.

Zusätzlich sind zwei finanzielle/strategische Ereignisse bestätigt: Der Verkauf der Bolañitos-Mine wurde am 15. Januar 2026 abgeschlossen (Basiskomponente: 40 Mio. USD - 30 Mio. USD Cash plus 10 Mio. CAD in Aktien, sowie bis zu 10 Mio. USD an erfolgsabhängigen Zahlungen). Endeavour schloss am 4. Dezember 2025 eine Emission von 350 Mio. USD Convertible Senior Notes ab und verwendete die Mittel u.a. zur Rückzahlung des Großteils der Fremdfinanzierung sowie zur Weiterentwicklung des Pitarrilla-Projekts und für allgemeine Unternehmenszwecke.

Fazit: Ein neuer Silberzyklus trifft auf einen gereiften Produzenten!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat in den vergangenen Jahren den entscheidenden Schritt vollzogen: vom klassischen Explorer hin zu einem mehrbeinigen, cashflow-starken Produzenten. Mit mehreren aktiven Minen, der erklärten kommerziellen Produktion von Terronera zum 1. Oktober 2025 und einer rekordhohen Silberäquivalentproduktion 2025 ist das Unternehmen heute strukturell robuster aufgestellt als noch vor wenigen Jahren.

Die starken Produktionszahlen 2025 unterstreichen diesen Wandel. Gleichzeitig bedeutet die Silber-Preis-Sensitivität: Ein höherer Silberpreis kann sich, unter sonst gleichen Bedingungen, überproportional in Marge und Cashflow niederschlagen. Für Investoren ist daher entscheidend, dass Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) die operative Performance, Kostenkontrolle und Kapitalallokation konsequent weiter verbessert.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews:

https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Endeavour Silver Corp., News Release 08.01.2026, globenewswire.com, News Release 04.12.2025, 16.10.2025, 01.05.2025, Intro-Bild: KI generiert mit ChatGPT

Dieser Werbeartikel wurde am 11.02.2026 durch einen freien Journalisten im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechender Projekte

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.