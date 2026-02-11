    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Sell-America-Welle rollt

    1233 Aufrufe 1233 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dritter Fed-Cut könnte US-Dollar um 10 % abstürzen lassen

    Der US-Dollar wankt: Fed-Cuts, Trump-Druck und China-Abverkäufe bringen die US-Währung ins Rutschen. Ein Top-Stratege prognostiziert jetzt ein Szenario, das den US-Dollar zweistellig abstürzen lassen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Dollar unter Druck: Fed-Cuts und Trump-Druck.
    • Prognose: Dollar könnte bis 10% bis 2026 fallen.
    • Chinesische Verkäufe verstärken Verkaufsdruck auf Dollar.
    • Report: Favoritenwechsel
    Sell-America-Welle rollt - Dritter Fed-Cut könnte US-Dollar um 10 % abstürzen lassen
    Foto: dpa

    Der US-Dollar gerät zunehmend unter Druck, und mehrere neue Faktoren deuten laut Experten auf weitere Schwäche hin. Besonders deutlich wird die Warnung von Lee Ferridge, Stratege bei State Street, der für 2026 einen Dollar-Verfall von bis zu 10 Prozent für möglich hält. Er rechnet damit, dass die US-Notenbank deutlich stärker lockern muss, als die Märkte derzeit erwarten. Marktteilnehmer gehen bislang von zwei Zinssenkungen ab Juni aus. Ferridge sieht jedoch "Spielraum für eine dritte Senkung", sobald der von Präsident Donald Trump nominierte Fed-Nachfolger Kevin Warsh das Amt übernimmt und politischer Druck zunimmt, die Kreditkosten aggressiver zu senken. "Drei sind möglich", sagte Ferridge am Rande der TradeTech-Konferenz in Miami.

    Der US-Dollar leidet bereits seit Monaten unter dem Zinswende-Narrativ. Der Bloomberg Dollar Spot Index ist seit Jahresbeginn um 1,7 Prozent gefallen, nachdem die US-Währung bereits 2025 mit einem Minus von acht Prozent die schwächste Jahresperformance seit 2017 verzeichnet hatte. Sinkende US-Zinsen hätten zudem eine zweite Wirkung: Sie machen es für ausländische Investoren günstiger, ihre Dollarpositionen abzusichern. Steigt die Hedge-Quote – aktuell rund 58 Prozent und damit deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Fed-Zinserhöhungen 2022 – erhöht das den Verkaufsdruck auf den Greenback zusätzlich.

    Gleichzeitig rückt das Thema "Sell America" wieder in den Fokus. Ein Bericht von Bloomberg erzeugte am Montag neue Nervosität, nachdem chinesische Regulierungsbehörden Banken geraten haben sollen, ihre Bestände an US-Staatsanleihen zu reduzieren. Das nährte Spekulationen über eine breitere Abkehr chinesischer Institutionen von US-Vermögenswerten. Der Effekt war unmittelbar sichtbar: Der viel beachtete ICE-US-Dollar-Index fiel auf 96,8 Punkte – nahe dem Vierjahrestief vom Januar.

    Auch geopolitische Entwicklungen verstärken die Dollar-Schwäche. Die Parlamentswahl in Japan brachte Premierministerin Sanae Takaichi eine stabile Supermehrheit und reduzierte die politische Unsicherheit – der Yen legte daraufhin zu. Händler bewerten die japanische Klarheit jedoch als weniger bedeutend als das Signal aus China. "Die Nachrichten aus China schaden dem US-Dollar mehr als die aus Japan", sagte Amarjit Sahota von Klarity FX. Die Debatte um den globalen Reservewährungsstatus des US-Dollars bekommt damit neue Nahrung.

    Kurzfristig hält Ferridge zwar eine technische Erholung des US-Dollar um zwei bis drei Prozent für möglich – getragen von stabileren US-Konjunkturdaten. Doch bei einer Bestätigung von Kevin Warsh und einem Abrutschen in eine noch lockerere Fed-Politik sieht er die Richtung klar vorgegeben: Der strukturelle Druck auf den US-Dollar dürfte weiter steigen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sell-America-Welle rollt Dritter Fed-Cut könnte US-Dollar um 10 % abstürzen lassen Der US-Dollar wankt: Fed-Cuts, Trump-Druck und China-Abverkäufe bringen die US-Währung ins Rutschen. Ein Top-Stratege prognostiziert jetzt ein Szenario, das den US-Dollar zweistellig abstürzen lassen könnte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     