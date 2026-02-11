Dritter Fed-Cut könnte US-Dollar um 10 % abstürzen lassen

Der US-Dollar gerät zunehmend unter Druck, und mehrere neue Faktoren deuten laut Experten auf weitere Schwäche hin. Besonders deutlich wird die Warnung von Lee Ferridge, Stratege bei State Street, der für 2026 einen Dollar-Verfall von bis zu 10 Prozent für möglich hält. Er rechnet damit, dass die US-Notenbank deutlich stärker lockern muss, als die Märkte derzeit erwarten. Marktteilnehmer gehen bislang von zwei Zinssenkungen ab Juni aus. Ferridge sieht jedoch "Spielraum für eine dritte Senkung", sobald der von Präsident Donald Trump nominierte Fed-Nachfolger Kevin Warsh das Amt übernimmt und politischer Druck zunimmt, die Kreditkosten aggressiver zu senken. "Drei sind möglich", sagte Ferridge am Rande der TradeTech-Konferenz in Miami.

Der US-Dollar leidet bereits seit Monaten unter dem Zinswende-Narrativ. Der Bloomberg Dollar Spot Index ist seit Jahresbeginn um 1,7 Prozent gefallen, nachdem die US-Währung bereits 2025 mit einem Minus von acht Prozent die schwächste Jahresperformance seit 2017 verzeichnet hatte. Sinkende US-Zinsen hätten zudem eine zweite Wirkung: Sie machen es für ausländische Investoren günstiger, ihre Dollarpositionen abzusichern. Steigt die Hedge-Quote – aktuell rund 58 Prozent und damit deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Fed-Zinserhöhungen 2022 – erhöht das den Verkaufsdruck auf den Greenback zusätzlich.