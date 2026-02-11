"Blow-off läuft noch" – und dann kommt der Absturz, der die Wall Street zerreißt

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Die Märkte feiern weiter, doch Mark Spitznagel sieht das Gegenteil: Er erwartet eine Blow-off-Spitze – und danach einen Absturz, der Anlegern den Boden unter den Füßen wegzieht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte feiern, Spitznagel warnt vor Crash-Phase.
    • Blow-off-Spitze erwartet, gefolgt von starkem Rückgang.
    • Strukturelle Risiken schaffen größte Blase der Geschichte.
    Mark Spitznagel, Gründer des auf Crash-Absicherung spezialisierten Hedgefonds Universa Investments, warnt vor einem historischen Wendepunkt an den Finanzmärkten. In einer E-Mail an Business Insider erklärte er: "Ich warte seit über drei Jahren auf einen Blow-off bei Aktien – gefolgt vom schlimmsten Crash seit 1929." Dieser finale Überschuss sei bereits im Gang und dürfte "in den kommenden Monaten seinen Höhepunkt erreichen".

    Universa zählt zu den bekanntesten "Black Swan"-Fonds, die Anleger vor extremen und seltenen Marktereignissen absichern. Der ehemalige Partner von "The Black Swan"-Autor Nassim Nicholas Taleb beobachtet seit 2022 eine gefährliche Mischung aus KI-Euphorie, sinkenden Zinsen und massiven Staatsausgaben, die Aktienmärkte ohne echte Korrekturen immer weiter nach oben treibt. Spitznagel betont, er sei "ein großer Anhänger von KI", zugleich aber überzeugt, dass "Asset-Blasen einen Hype haben, der unabhängig von der zugrunde liegenden Idee ist".

    Diese Übertreibung sieht er nicht nur bei Technologieaktien, sondern auch im Rekordanstieg des Goldpreises. Das Edelmetall werde "in den kommenden Jahren ein wichtiger Vermögenswert" sein, aber ebenfalls zunächst fallen, sobald die Trendwende einsetzt. Bereits im Januar schilderte Spitznagel seinen Investoren ein ähnliches Szenario: eine kurze "Goldilocks-Zone" mit sinkender Inflation, sinkenden Zinsen und einer Wirtschaft, die "sich verlangsamt, aber nicht zu langsam" – bevor ein finaler Stimmungsumschwung kommt und Aktien in einen "endgültigen Einbruch" stürzen.

    Die Gefahr verortet er in strukturellen Risiken, die der Markt seiner Ansicht nach ignoriert. Staatsausgaben, Schuldenberge und die spekulative KI-Euphorie hätten laut Spitznagel "die größte Blase in der Geschichte der Menschheit" geschaffen. Sobald das Goldilocks-Umfeld kollabiere, treffe "Papa Bear" ein – sein Bild für den Crash, der "logischerweise folgen wird".

    Mit seiner Warnung steht Spitznagel nicht allein. Auch Michael Burry und GMO-Mitgründer Jeremy Grantham mahnen seit Jahren vor einer Überbewertung vieler Anlageklassen. Andere Analysten halten dagegen: Morgan Stanley verweist auf weiterhin solide Umsatzperspektiven im Tech-Sektor und sieht trotz aller Risiken noch Spielraum für steigende Kurse.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



