The Kraft Heinz Company Aktie weiter abwärts - -6,77 % - 11.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,77 % verliert die The Kraft Heinz Company Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,84 %, geht es heute bei der The Kraft Heinz Company Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Kraft Heinz ist ein führender Lebensmittelhersteller mit bekannten Marken wie Heinz und Kraft. Sie bieten ein breites Spektrum an verpackten Lebensmitteln an und sind weltweit präsent. Hauptkonkurrenten sind Nestlé und Unilever. Ihre ikonischen Marken und Anpassungsfähigkeit an Verbrauchertrends heben sie hervor.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die The Kraft Heinz Company Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,47 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die The Kraft Heinz Company Aktie damit um -4,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,99 %. Im Jahr 2026 gab es für The Kraft Heinz Company bisher ein Plus von +2,27 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

The Kraft Heinz Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,37 % 1 Monat +4,99 % 3 Monate -0,47 % 1 Jahr -25,27 %

Informationen zur The Kraft Heinz Company Aktie

Es gibt 1 Mrd. The Kraft Heinz Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,08 Mrd.EUR € wert.

Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz legt nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Chef Steve Cahillane überraschend seine Pläne für eine Aufspaltung vorerst auf Eis. "Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen wieder zu profitablem …

The Kraft Heinz Company (Nasdaq: KHC) announced today that the Company’s Board of Directors declared a regular quarterly dividend of $0.40 per share of common stock payable on March 27, 2026, to stockholders of record as of March 6, 2026. ABOUT THE …

The Kraft Heinz Company (Nasdaq: KHC) (“Kraft Heinz” or the “Company”) today reported financial results for the fourth quarter and full year 2025 and introduced its 2026 operating plan. “When I decided to join Kraft Heinz, I knew that this was an …

So schlagen sich die Wettbewerber von The Kraft Heinz Company

Conagra Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. General Mills notiert im Minus, mit -0,66 %. Nestle notiert im Minus, mit -2,12 %. Mondelez International Registered (A) legt um +0,35 % zu

The Kraft Heinz Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Kraft Heinz Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Kraft Heinz Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.