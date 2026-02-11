BVB vor Mainz-Spiel mit Personalsorgen in der Abwehr
- Personalsorgen: Can, Couto verletzt, Schlotterbeck gesperrt.
- Kovac bleibt gelassen, sieht Qualität im Kader.
- Fünf Spiele in 16 Tagen, Fokus auf Mainz zuerst.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund plagen vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen den FSV Mainz 05 in der Abwehr Personalsorgen. Kapitän Emre Can und Außenverteidiger Yan Couto fehlen dem Fußball-Bundesligisten verletzt, Abwehrchef Nico Schlotterbeck ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Doch Trainer Niko Kovac bringt das nicht aus der Ruhe.
"Da wird mir überhaupt nicht bange, wir haben genug Qualität", sagte der BVB-Trainer. Mit Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und Niklas Süle hat der BVB aktuell aber nur noch drei Innenverteidiger für die Dreier-Abwehrkette. Trotzdem sagte Kovac: "Wir haben die Möglichkeit, vorzulegen, und das wollen wir auch und die drei Punkte holen." Der BVB kann wieder bis auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München herankommen, der erst am Samstag bei Werder Bremen antritt.
Kovac lobt den Nachwuchs
Auch Außenverteidiger Julian Ryerson kann in der Innenverteidigung spielen. Darüber hinaus setzt der Trainer auf den Nachwuchs. Am vergangenen Spieltag kam bereits Luca Reggiani für wenige Minuten zu seinem Bundesliga-Debüt. "Sollte Bedarf sein, habe ich keine Scheu, ihn wieder einzusetzen", sagte Kovac über den 18-Jährigen.
Fünf Spiele in zwei Wochen
Die Partie gegen die wiedererstarken Mainzer, die zuletzt drei Siege in Folge holten, ist für Dortmund der Auftakt zu zwei intensiven Wochen: Fünf Spiele in 16 Tagen - neben den Playoffs in der Champions League gegen Atalanta Bergamo stehen die Top-Spiele gegen RB Leipzig und den FC Bayern an. "Das wichtigste Spiel aber ist jetzt Mainz: Das hilft uns, wenn wir gewinnen könnten, am Wochenende entspannt Bundesliga zu schauen und uns in Ruhe auf Bergamo und so vorzubereiten", sagte Kovac./kam/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (11. Februar 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,20 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,98 %/+51,98 % bedeutet.
Kleiner Nachtrag zum 2. Quartal 2025/26: Das Konzernergebnis beträgt -4,2 Mio. Euro. Zum ersten Mal seit 7 Jahren gab es im 2. Quartal ein negatives Ergebnis. So viel zum Thema besser als erwartet...
Ich versuche mal, deine Frage zu beantworten.
Zunächst eine kleine Korrektur deiner Zahlen: Das EBT ist von 8,8 im 1. Halbjahr 2024/25 auf 23,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025/26 gestiegen, also plus 14,4 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Transfererlösen ist von 22,2 auf 54,9 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von 32,7 Mio. Euro.
Die Ursache liegt meiner Meinung nach in der Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Umsatzerlöse sind trotz des Sondereffekts von rund 11 Mio. Euro für die Club WM (war im Vorjahr 0) im 1. Halbjahr nur um 0,8% gestiegen. Allerdings gab es auch ein Bundesliga-Heimspiel weniger.
Alle Ausgaben zusammengerechnet sind von 263,6 auf 281,1 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt also 17,5 Mio. Euro bzw. 6,7% Steigerung. Größter Kostentreiber waren die Abschreibungen mit einem Plus von 16,4%, was angesichts der hohen Investitionen für Spieler zu erwarten war. Danach kommen die Verwaltungskosten mit +9,5%. Im Forum wurde selbstverständlich die immer günstigere Personalkostenquote (52,5%) zum x-ten Mal abgefeiert. Dabei wurde geflissentlich verschwiegen, dass die Quote im 1. Halbjahr 2024/25 nur bei 48,3% lag.
Es wird übrigens echt interessant, wie sich die Personalkostenquote im aktuellen Geschäftsjahr 2025/26 entwickelt. Nehmen wir mal an, die Personalkosten gehen im 2. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr extrem zurück, was angesichts der möglichen Vertragsverlängerungen und der bisherigen hohen Steigerung recht unwahrscheinlich ist. Selbst wenn für das Gesamtjahr 2025/26 nur der Vorjahresbetrag von 268,3 Mio. Euro angesetzt wird, errechnet sich hieraus eine Personalkostenquote von 56,4% gegenüber 51% im Vorjahr. Für die Berechnung der Quote wurde der im Geschäftsbericht auf S. 90 ff. prognostizierte Konzernumsatz von 475 Mio. Euro angesetzt.
In dem prognostizierten Konzernumsatz 2025/26 ist übrigens das CL-Achtelfinale fest eingeplant. Zitat Seite 92 GB:
Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings ein vor wenigen Stunden gepostetes, göttliches Zitat:
Tatsächlich sind die Halbjahreszahlen nicht besser als erwartet. In der Champions-League fehlen durch das schlechtere Abschneiden gegenüber dem Vorjahr ein paar Mio. EUR, bei den Brutto-Transfereinnahmen wurden bisher 70,1 Mio. Euro verbucht (Prognose 80 Mio. fürs Gesamtjahr - die sollten erreicht werden).
Dieses Posting kann doch nicht dein Ernst sein?