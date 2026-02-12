McDonald’s übertrifft die Erwartungen, doch erste dunkle Wolken ziehen auf

Das Wachstum wurde vor allem durch die Einführung neuer, preisgünstiger Angebote und durch erfolgreiche Werbekampagnen wie die "Grinch Meal"-Aktion angekurbelt. Auch die Erweiterung der Extra Value Meals mit bis zu 15 Prozent Rabatt hat viele Verbraucher zurückgebracht. Die USA sind mit einem satten Plus bei den gleichen Filialverkäufen von 6,8 Prozent nach wie vor der größte Markt. Aber die Frage bleibt: Wird dieses Wachstum in den kommenden Quartalen anhalten?

Der Fast-Food-Riese meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,12 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 3,05 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Laut LSEG hatten Analysten im Durchschnitt nur mit 6,84 Milliarden US-Dollar gerechnet. Doch wie lange kann McDonald’s dieses hohe Tempo halten?

Auch der internationale Markt zeigt positive Entwicklungen mit Steigerungen von 5,2 Prozent in Deutschland und Australien. Doch kann McDonald’s diesen globalen Trend aufrechterhalten, wenn geopolitische Unsicherheiten und Inflation weiter steigen? Analysten äußern Bedenken, dass das hohe Wachstum in den USA nicht so nachhaltig ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Zudem wird die Expansion in neue Märkte zunehmend schwieriger und teurer.

McDonald’s hat die Eröffnung von mehr als 2.600 neuen Restaurants angekündigt. Doch auch hier gibt es Herausforderungen: Vor allem in Europa und Asien sehen sich die Märkte mit zunehmender Konkurrenz und einem veränderten Konsumverhalten konfrontiert. Die Frage ist, ob der Wert von McDonald’s in den kommenden Jahren stabil bleibt oder ob das Unternehmen sich einer sinkenden Nachfrage stellen muss.

"Wir glauben, dass die unseren Prognosen für 2026 zugrunde liegenden Annahmen vorsichtig sind und unsere Erwartungen widerspiegeln, dass das Umfeld für die Schnellrestaurantbranche in den USA und vielen anderen Märkten weiterhin schwierig bleiben wird", so CFO Ian Borden.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq gab die McDonalds-Aktie leicht nach und fiel auf 322,05 US-Dollar.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 323,2USD auf NYSE (12. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



