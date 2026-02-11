Conservation International kündigt neuen CEO und neuen Interims-Vorstandsvorsitzenden an, um den weltweiten Fortschritt im Naturschutz für die Menschen zu leiten

ARLINGTON, Va., 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Conservation International gab heute ein neues Kapitel in seiner Führung bekannt, da die Organisation auf jahrzehntelangem Einfluss aufbaut, um eine gesunde, wohlhabende Welt zu fördern, in der die Gesellschaften die Natur schätzen und pflegen.

Dr. Sebastian Troëng, einer der führenden Köpfe im Bereich des globalen Naturschutzes, wird zum CEO ernannt; die ehemalige EPA-Administratorin und Apple-Führungskraft Lisa Jackson wird Interimsvorsitzende des Vorstands

Dr. Sebastian Troëng wird Vorstandsvorsitzender und bringt mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich des globalen Naturschutzes mit, die sich auf Lösungen für das Klima, den Schutz der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Entwicklung erstreckt. Troëng war fast zwanzig Jahre lang in leitenden Positionen bei Conservation International tätig und hat dazu beigetragen, den Einfluss von Conservation International in den Bereichen Ozeane, Wälder, Wissenschaft, Partnerschaften und Vor-Ort-Einsätze weltweit zu gestalten und zu vergrößern. Er tritt die Nachfolge von Interims-CEO Dr. Daniela Raik an, die die Organisation durch eine Übergangsphase geführt und gleichzeitig ihre ehrgeizige Agenda vorangetrieben hat.

Lisa Jackson, eine weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit, wurde zur Interimsvorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Jackson, ehemaliger Administrator der US-Umweltschutzbehörde und zuletzt Vizepräsident für Umwelt, Politik und soziale Initiativen bei Apple, ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von Conservation International. Sie tritt die Nachfolge von Robert J. Fisher an, der unter seiner Führung die globale Reichweite, die Partnerschaften und den Einfluss der Organisation gestärkt hat.

"Die Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von Conservation International war ein echtes Privileg, und ich bin sehr dankbar für das Engagement, das Talent und die Zielstrebigkeit aller, mit denen ich zusammengearbeitet habe", sagte Robert J. Fisher. "Ich bin begeistert von der Erfahrung, der Integrität und dem Engagement, die unsere neue Führung mitbringt. Die Zukunft von Conservation International liegt in außergewöhnlich fähigen Händen".

"Es ist uns eine Ehre, Dr. Troëng als CEO und Lisa Jackson als Interimsvorsitzende des Verwaltungsrats willkommen zu heißen", sagte der stellvertretende Vorsitzende und Schauspieler Harrison Ford. "Unter ihrer Führung wird Conservation International weiterhin auf einem starken Fundament aus Wissenschaft, Partnerschaft und vor Ort durchgeführten Maßnahmen aufbauen, um die Gesellschaft zu befähigen, sich verantwortungsvoll und nachhaltig um die Natur zu kümmern."