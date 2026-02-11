BASF fordert schnelle Entlastungen für Industrie

Ludwigshafen am Rhein (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth fordert als Präsident des europäischen Chemieverband Cefic schnelle Entlastungen für die Industrie. Vor allem der europäische Emissionshandel müsse dringend reformiert, sagte er der FAZ vor dem informellen Gipfel der europäischen Regierungschefs am Donnerstag.



Kamieth geht davon aus, dass die Kosten für die Zertifikate allein bei BASF in der nächsten Dekade auf bis zu einer Milliarde Euro im Jahr steigen, wenn sich nichts ändert. "Das sind Zusatzkosten, die ich nicht habe, wenn ich außerhalb von Europa produziere." Den geplanten Grenzausgleich der EU hält Kamieth für wirkungslos und zu kompliziert, er treibe die "grüne" Produktion aus Europa hinaus. Das Emissionshandelssystem müsse dringend reformiert werden, weil: "Der Rest der Welt hat nicht mitgemacht".





