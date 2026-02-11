    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Wirtschaft

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF fordert schnelle Entlastungen für Industrie

    Wirtschaft - BASF fordert schnelle Entlastungen für Industrie
    Foto: BASF (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Ludwigshafen am Rhein (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth fordert als Präsident des europäischen Chemieverband Cefic schnelle Entlastungen für die Industrie. Vor allem der europäische Emissionshandel müsse dringend reformiert, sagte er der FAZ vor dem informellen Gipfel der europäischen Regierungschefs am Donnerstag.

    Kamieth geht davon aus, dass die Kosten für die Zertifikate allein bei BASF in der nächsten Dekade auf bis zu einer Milliarde Euro im Jahr steigen, wenn sich nichts ändert. "Das sind Zusatzkosten, die ich nicht habe, wenn ich außerhalb von Europa produziere." Den geplanten Grenzausgleich der EU hält Kamieth für wirkungslos und zu kompliziert, er treibe die "grüne" Produktion aus Europa hinaus. Das Emissionshandelssystem müsse dringend reformiert werden, weil: "Der Rest der Welt hat nicht mitgemacht".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    47,82€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,70€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Krise in der chemischen Industrie hat sich nach Kamieths Worten in den vergangen drei Jahren noch verschärft, fast zehn Prozent der Produktionskapazitäten in Europa seien stillgelegt worden und die Schließungen gingen weiter. Die Industrie selbst müsse deshalb ihre Anlagen anpassen "und nicht wettbewerbsfähige Strukturen bereinigen".

    Mit Blick auf die von der EU neu eingesetzte Chemieallianz, die in den nächsten Monaten festlegen soll, welche Anlagen in Europa systemkritisch sind und deshalb im Zweifel staatlich geschützt werde könnten, warnt er vor Protektionismus. Es gebe Wertschöpfungsketten, die existenziell für industrielle Ökosystem in Europa seien, zugleich "besteht die Gefahr, dass so ein Prozess schnell weitere Begehrlichkeiten nach staatlichem Schutz weckt und viele Standorte und Produkte am Ende als systemkritische eingestuft werden."

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursstärke der BASF‑Aktie: bullishe technische Signale (Trendkanal, Supertrend, Tassen‑Ausbruch) mit Zielen um 50–54/55 €, aber auch Debatten, ob die entstandene Gap geschlossen wird. Fundamental werden CO2‑Zertifikate, Ölpreis, Tarifkosten, Dividendenrendite und das Management‑Ausblick (Zahlen 27. Feb) als Kursfaktoren genannt; vereinzelt wird Gewinn mitgenommen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft BASF fordert schnelle Entlastungen für Industrie BASF-Chef Markus Kamieth fordert als Präsident des europäischen Chemieverband Cefic schnelle Entlastungen für die Industrie. Vor allem der europäische Emissionshandel müsse dringend reformiert, sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     