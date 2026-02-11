Bundeswehr beteiligt sich an Nato-Einsatz in der Arktis

BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium hat einen Beitrag Deutschlands zum neuen Arktis-Einsatz der Nato zugesichert. Über die Details werde auch in Brüssel noch beraten, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin.

Ziel der erhöhten ihre Militärpräsenz ist es, den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikt zu entschärfen. Er hatte zeitweise mit Strafzoll-Drohungen einen Verkauf der riesigen Insel an Amerika erzwingen wollen. Zur Begründung behauptete er, dass das zu Dänemark gehörende Territorium sonst nicht vor Russland und China sicher sei.