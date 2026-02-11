    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Bundeswehr beteiligt sich an Nato-Einsatz in der Arktis

    Bundeswehr beteiligt sich an Nato-Einsatz in der Arktis
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium hat einen Beitrag Deutschlands zum neuen Arktis-Einsatz der Nato zugesichert. Über die Details werde auch in Brüssel noch beraten, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin.

    Ziel der erhöhten ihre Militärpräsenz ist es, den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikt zu entschärfen. Er hatte zeitweise mit Strafzoll-Drohungen einen Verkauf der riesigen Insel an Amerika erzwingen wollen. Zur Begründung behauptete er, dass das zu Dänemark gehörende Territorium sonst nicht vor Russland und China sicher sei.

    Der deutsche Ministeriumssprecher sagte, es gehe der Nato nun darum, die Sicherheit im Nordatlantik und in der Arktis herzustellen oder zu bewahren. "Deutschland wird sich hier einbringen. Das ist ganz klar", betonte er.

    Die Bundeswehr plant nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, sich mit Eurofightern sowie Transportflugzeugen vom Typ A400M sowie Soldaten am Einsatz namens "Arctic Sentry" (etwa: Wächter der Arktis) zu beteiligen. Der Einsatz der Deutschen könnte demnach bereits am Freitag beginnen.

    Zudem wurden in der Vergangenheit schon mögliche Beiträge der Deutschen Marine und perspektivisch auch der Landstreitkräfte diskutiert./cn/DP/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
