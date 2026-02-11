Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen





Ich versuche mal, deine Frage zu beantworten.

Zunächst eine kleine Korrektur deiner Zahlen: Das EBT ist von 8,8 im 1. Halbjahr 2024/25 auf 23,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025/26 gestiegen, also plus 14,4 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Transfererlösen ist von 22,2 auf 54,9 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von 32,7 Mio. Euro.

Die Ursache liegt meiner Meinung nach in der Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Umsatzerlöse sind trotz des Sondereffekts von rund 11 Mio. Euro für die Club WM (war im Vorjahr 0) im 1. Halbjahr nur um 0,8% gestiegen. Allerdings gab es auch ein Bundesliga-Heimspiel weniger.

Alle Ausgaben zusammengerechnet sind von 263,6 auf 281,1 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt also 17,5 Mio. Euro bzw. 6,7% Steigerung. Größter Kostentreiber waren die Abschreibungen mit einem Plus von 16,4%, was angesichts der hohen Investitionen für Spieler zu erwarten war. Danach kommen die Verwaltungskosten mit +9,5%. Im Forum wurde selbstverständlich die immer günstigere Personalkostenquote (52,5%) zum x-ten Mal abgefeiert. Dabei wurde geflissentlich verschwiegen, dass die Quote im 1. Halbjahr 2024/25 nur bei 48,3% lag.

Es wird übrigens echt interessant, wie sich die Personalkostenquote im aktuellen Geschäftsjahr 2025/26 entwickelt. Nehmen wir mal an, die Personalkosten gehen im 2. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr extrem zurück, was angesichts der möglichen Vertragsverlängerungen und der bisherigen hohen Steigerung recht unwahrscheinlich ist. Selbst wenn für das Gesamtjahr 2025/26 nur der Vorjahresbetrag von 268,3 Mio. Euro angesetzt wird, errechnet sich hieraus eine Personalkostenquote von 56,4% gegenüber 51% im Vorjahr. Für die Berechnung der Quote wurde der im Geschäftsbericht auf S. 90 ff. prognostizierte Konzernumsatz von 475 Mio. Euro angesetzt.

In dem prognostizierten Konzernumsatz 2025/26 ist übrigens das CL-Achtelfinale fest eingeplant. Zitat Seite 92 GB:

„Borussia Dortmund rechnet mit TV-Einnahmen von der UEFA – bei Erreichen des Achtelfinales über die K.-o.-Runden-Play-Offs – in Höhe von rund EUR 86,9 Mio."

Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings ein vor wenigen Stunden gepostetes, göttliches Zitat:

„Es sollte nach diesen vorläufigen Halbjahreszahlen klar sein, daß die mittlere BVB Prognose schwarze Zahlen auf jeden Fall getroffen wird (Wahrscheinlichkeit deutlich über 90%). Denn bis hierhin sind diese Zahlen besser als erwartet. … CL sehr wahrscheinlich lediglich Play-Off und nicht wie sonst immer CL Achtelfinale (sehr viele Äußerungen der BVB Verantwortlichen in diese Richtung, das ist aber trotzdem spekulativ, es gibt dazu keine verbindliche Angabe)."

Tatsächlich sind die Halbjahreszahlen nicht besser als erwartet. In der Champions-League fehlen durch das schlechtere Abschneiden gegenüber dem Vorjahr ein paar Mio. EUR, bei den Brutto-Transfereinnahmen wurden bisher 70,1 Mio. Euro verbucht (Prognose 80 Mio. fürs Gesamtjahr - die sollten erreicht werden).

Zudem wurde suggeriert, dass dieses Mal das CL-Achtelfinale noch gar nicht verbindlich eingeplant ist. Ich betrachte jedoch die im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose als verbindliche Angabe. Allerdings muss das CL-Achtelfinale erst erreicht werden - die möglichen Gegner Arsenal und Bayern sind ja bereits bekannt...



