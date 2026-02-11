ROUNDUP
Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen
- Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft im März.
- BVB will Vertrag bis 2027 mit Gehaltserhöhung.
- Real Madrid und Bayern als mögliche Interessenten.
DORTMUND (dpa-AFX) - In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung. Die "Sport Bild" berichtet, dass eine Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft rund um die Länderspielpause im März fallen werde. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt eine Entscheidung "so schnell wie möglich" gefordert.
Der Fußball-Bundesligist möchte den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag des 26 Jahre alten Nationalspielers langfristig verlängern. Ein Angebot liegt vor. Das Vertragsangebot enthalte laut "Sport Bild" neben einer deutlichen Gehaltserhöhung auch eine Ausstiegsklausel. Diese wäre dann bereits ab 2027 gültig. Offen ist aber weiterhin, ob der Abwehrspieler das Angebot annimmt.
Real Madrid als Konkurrenten
Schlotterbeck stehe auch beim spanischen Topclub Real Madrid hoch im Kurs, berichtet die "Sport Bild". Dort sei der 26-Jährige, der Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen FSV Mainz 05 wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, ein Kandidat für die kommende Transferperiode. Denn bei Real laufen im Sommer die Verträge von David Alaba und Schlotterbecks Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger aus.
Helmer sieht Schlotterbeck beim FC Bayern
Der frühere Abwehrspieler Thomas Helmer, der für den FC Bayern und Borussia Dortmund spielte, sieht dagegen im deutschen Rekordmeister den geeigneten Club für Schlotterbeck. Ganz unabhängig, ob Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano seinerseits das Angebot zur Vertragsverlängerung der Münchner annimmt. "Viele sagen, dass die Tür zu den Bayern wegen Upamecano zu ist. Das sehe ich anders. Sportlich würde das weiterhin sehr gut passen. Klar: Die Bayern hätten dann natürlich ein Überangebot. Dann müssten sie aber eben einen anderen Spieler abgeben", sagte Helmer bei "Sport1"./kam/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,31 auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,20 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,98 %/+51,98 % bedeutet.
Kleiner Nachtrag zum 2. Quartal 2025/26: Das Konzernergebnis beträgt -4,2 Mio. Euro. Zum ersten Mal seit 7 Jahren gab es im 2. Quartal ein negatives Ergebnis. So viel zum Thema besser als erwartet...
Ich versuche mal, deine Frage zu beantworten.
Zunächst eine kleine Korrektur deiner Zahlen: Das EBT ist von 8,8 im 1. Halbjahr 2024/25 auf 23,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025/26 gestiegen, also plus 14,4 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Transfererlösen ist von 22,2 auf 54,9 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von 32,7 Mio. Euro.
Die Ursache liegt meiner Meinung nach in der Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Umsatzerlöse sind trotz des Sondereffekts von rund 11 Mio. Euro für die Club WM (war im Vorjahr 0) im 1. Halbjahr nur um 0,8% gestiegen. Allerdings gab es auch ein Bundesliga-Heimspiel weniger.
Alle Ausgaben zusammengerechnet sind von 263,6 auf 281,1 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt also 17,5 Mio. Euro bzw. 6,7% Steigerung. Größter Kostentreiber waren die Abschreibungen mit einem Plus von 16,4%, was angesichts der hohen Investitionen für Spieler zu erwarten war. Danach kommen die Verwaltungskosten mit +9,5%. Im Forum wurde selbstverständlich die immer günstigere Personalkostenquote (52,5%) zum x-ten Mal abgefeiert. Dabei wurde geflissentlich verschwiegen, dass die Quote im 1. Halbjahr 2024/25 nur bei 48,3% lag.
Es wird übrigens echt interessant, wie sich die Personalkostenquote im aktuellen Geschäftsjahr 2025/26 entwickelt. Nehmen wir mal an, die Personalkosten gehen im 2. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr extrem zurück, was angesichts der möglichen Vertragsverlängerungen und der bisherigen hohen Steigerung recht unwahrscheinlich ist. Selbst wenn für das Gesamtjahr 2025/26 nur der Vorjahresbetrag von 268,3 Mio. Euro angesetzt wird, errechnet sich hieraus eine Personalkostenquote von 56,4% gegenüber 51% im Vorjahr. Für die Berechnung der Quote wurde der im Geschäftsbericht auf S. 90 ff. prognostizierte Konzernumsatz von 475 Mio. Euro angesetzt.
In dem prognostizierten Konzernumsatz 2025/26 ist übrigens das CL-Achtelfinale fest eingeplant. Zitat Seite 92 GB:
Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings ein vor wenigen Stunden gepostetes, göttliches Zitat:
Tatsächlich sind die Halbjahreszahlen nicht besser als erwartet. In der Champions-League fehlen durch das schlechtere Abschneiden gegenüber dem Vorjahr ein paar Mio. EUR, bei den Brutto-Transfereinnahmen wurden bisher 70,1 Mio. Euro verbucht (Prognose 80 Mio. fürs Gesamtjahr - die sollten erreicht werden).
Dieses Posting kann doch nicht dein Ernst sein?