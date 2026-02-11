    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Neuer BrowserStack-Bericht zeigt, dass 94 % der Teams KI beim Testen einsetzen, aber nur 12 % vollständige Autonomie erreicht haben

    Neuer BrowserStack-Bericht zeigt, dass 94 % der Teams KI beim Testen einsetzen, aber nur 12 % vollständige Autonomie erreicht haben
    DUBLIN, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- BrowserStack hat heute seinen Bericht State of AI in Software Testing 2026 veröffentlicht, der zeigt, wie KI zum zentralen Bestandteil moderner Testprozesse geworden ist, und zugleich werden praktische Lücken hervorgehoben, welche die Einführung verlangsamen.

    BrowserStack’s State of AI in Software Testing 2026 report reveals how teams worldwide are integrating AI into their testing and QA processes.

    Auf Grundlage von Erkenntnissen von mehr als 250 Führungskräften im Softwaretest weisen die Ergebnisse auf eine wachsende Lücke zwischen der Einführung von KI und der betrieblichen Reife hin. Während die meisten Teams KI gern angenommen haben, werden viele weiterhin durch fragmentierte Workflows sowie uneinheitliche Integration ausgebremst, was Skalierbarkeit und geschäftliche Wirkung begrenzt.

    „Zu viele Teams denken, der Einsatz von KI sei die Ziellinie, dabei ist er in Wirklichkeit der Startpunkt", sagte Nakul Aggarwal, Mitgründer und Technischer Leiter von BrowserStack. „Die eigentliche Arbeit besteht darin, KI in die täglichen Workflows zu integrieren, Teams gut zu schulen sowie Systeme aufzubauen, die skalieren. Genau das trennt substanzielle Fortschritte von oberflächlicher Automatisierung."

    Wichtigste Ergebnisse:

    • Die Integration ist das größte Hindernis: 37 % der Teams nennen die Integration von KI-Tools als ihre größte Herausforderung, noch vor Bedenken hinsichtlich Kosten oder Kompetenzen.
    • Investitionen nehmen zu: 88 % der Teams planen, ihre Budgets für KI-Tests im nächsten Jahr um mehr als 10 % zu erhöhen, wobei fast jedes vierte Team Erhöhungen von mehr als 25 % plant.
    • Der ROI bestätigt die Investition: 64 % der Unternehmen berichten von Renditen von mehr als 51 % durch KI-Tests. Organisationen, die KI seit vier oder mehr Jahren einsetzen, haben eine um 83 % höhere Wahrscheinlichkeit, Renditen von über 100 % zu erzielen.

    Zugleich zeigt der Bericht, wie Teams KI für ihre Arbeit einsetzen. Die Generierung von Testfällen, die Erstellung von Testdaten sowie die automatisierte Wartung zählen zu den am häufigsten genutzten Anwendungsfällen. Das hilft Organisationen, manuellen Aufwand zu reduzieren und Veröffentlichungen zu beschleunigen.

    Der Bericht enthält Branchen- sowie Regionalaufschlüsselungen, zeigt, wie Unternehmen den ROI in Abhängigkeit von ihrer Reife messen, und gibt Prognosen dazu, wie sich KI-Tests über 2026 hinaus entwickeln.

    Der Bericht „State of AI in Software Testing 2026" ist auf browserstack.com/state-of-art-software-testing-report verfügbar.

    Informationen zu BrowserStack

    BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests und KI-gestützt, um Entwicklern und QA-Teams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software bereitzustellen. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Die Plattform bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

    BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.browserstack.com.

