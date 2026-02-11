    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Kraft Heinz Company AktievorwärtsNachrichten zu The Kraft Heinz Company

    "Probleme behebbar"

    1137 Aufrufe 1137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Doch keine Aufspaltung bei Kraft Heinz: Buffett würde jubeln!

    Kraft Heinz stoppt überraschend die geplante Spaltung. CEO Steve Cahillane setzt nun auf Innovation und Investitionen in Wachstum, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Die Aktie reagiert mit klaren Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kraft Heinz stoppt Spaltung, setzt auf Innovation.
    • CEO Cahillane investiert 600 Mio. USD in Wachstum.
    • Aktie fiel um fast 6%, Marktanteile bleiben schwach.
    • Report: Favoritenwechsel
    "Probleme behebbar" - Doch keine Aufspaltung bei Kraft Heinz: Buffett würde jubeln!
    Foto: Michele Eve Sandberg - Sipa USA

    Kraft Heinz hat überraschend seine Pläne zur Spaltung des Unternehmens gestoppt. Der neue CEO Steve Cahillane betonte, dass die Herausforderungen des Unternehmens "behebbar und in unserer Kontrolle" lägen. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin um fast 6 Prozent vorbörslich.

    Im September hatte der Lebensmittelriese angekündigt, sich in zwei Unternehmen zu trennen: eines sollte sich auf den Lebensmitteleinzelhandel konzentrieren, das andere auf Saucen und Aufstriche. Dies folgte auf eine enttäuschende Wachstumsentwicklung seit der Fusion vor einem Jahrzehnt, die von Warren Buffetts Berkshire Hathaway und 3G Capital initiiert worden war. Kraft Heinz blieb hinter den Konkurrenten der US-Lebensmittelbranche zurück, da die Verbraucher angesichts der steigenden Preise und einer sich abschwächenden Nachfrage zunehmend weniger ausgaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Kraft Heinz Company!
    Long
    21,30€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 9,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,63€
    Basispreis
    0,08
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Warren Buffett selbst galt als Architekt des Deals und hatte sich kritisch zu einer möglichen Aufspaltung geäußert.

    "Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen auf profitables Wachstum zurückzuführen", erklärte Cahillane, der im Januar die Führung übernommen hatte. "Deshalb halten wir es für klug, die Arbeiten zur Trennung vorerst zu pausieren."

    The Kraft Heinz Company

    +0,38 %
    -5,09 %
    +3,25 %
    -1,56 %
    -25,60 %
    -43,95 %
    -26,04 %
    -67,42 %
    -68,35 %
    ISIN:US5007541064WKN:A14TU4

    Die Entscheidung bedeutet, dass Kraft Heinz die prognostizierten Kosten in Höhe von 300 Millionen US-Dollar für Dis-Synergien – also die zusätzlichen Ausgaben im Falle einer Spaltung – im Jahr 2026 nicht tragen muss. Laut Analysten wie Andrew Lazard von Barclays ist der Plan, mehr in das Unternehmen zu investieren und die Trennung aufzuhalten, der "richtige erste Schritt". Dennoch könnte es eine Weile dauern, bis die rückläufigen Marktanteile des Unternehmens gestoppt werden können.

    Ein wichtiger Teil von Cahillanes Strategie ist eine Investition von 600 Millionen US-Dollar in Marketing und Forschung, um das US-Geschäft zu stärken. Dabei setzt das Unternehmen auf Produktinnovationen, insbesondere im Bereich Ernährung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Cahillane räumte ein, dass die Preiserhöhungen in den letzten Quartalen nicht genug zusätzlichen Nutzen für die Verbraucher gebracht hätten, was zu einem Rückgang der Nachfrage geführt habe.

    Der Rückzug von der geplanten Spaltung ist eine seltene Kehrtwende. Nur etwa 10 Prozent der Unternehmensaufspaltungen werden überhaupt rückgängig gemacht. Zuletzt geriet die Aktie von Kraft Heinz im Januar unter Druck, als Berkshire Hathaway bekanntgab, seine 27,5-prozentige Beteiligung am Unternehmen möglicherweise zu verkaufen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 20,15EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    "Probleme behebbar" Doch keine Aufspaltung bei Kraft Heinz: Buffett würde jubeln! Kraft Heinz stoppt überraschend die geplante Spaltung. CEO Steve Cahillane setzt nun auf Innovation und Investitionen in Wachstum, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Die Aktie reagiert mit klaren Verlusten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     