Doch keine Aufspaltung bei Kraft Heinz: Buffett würde jubeln!

Im September hatte der Lebensmittelriese angekündigt, sich in zwei Unternehmen zu trennen: eines sollte sich auf den Lebensmitteleinzelhandel konzentrieren, das andere auf Saucen und Aufstriche. Dies folgte auf eine enttäuschende Wachstumsentwicklung seit der Fusion vor einem Jahrzehnt, die von Warren Buffetts Berkshire Hathaway und 3G Capital initiiert worden war. Kraft Heinz blieb hinter den Konkurrenten der US-Lebensmittelbranche zurück, da die Verbraucher angesichts der steigenden Preise und einer sich abschwächenden Nachfrage zunehmend weniger ausgaben.

Kraft Heinz hat überraschend seine Pläne zur Spaltung des Unternehmens gestoppt. Der neue CEO Steve Cahillane betonte, dass die Herausforderungen des Unternehmens "behebbar und in unserer Kontrolle" lägen. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin um fast 6 Prozent vorbörslich.

Warren Buffett selbst galt als Architekt des Deals und hatte sich kritisch zu einer möglichen Aufspaltung geäußert.

"Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen auf profitables Wachstum zurückzuführen", erklärte Cahillane, der im Januar die Führung übernommen hatte. "Deshalb halten wir es für klug, die Arbeiten zur Trennung vorerst zu pausieren."

Die Entscheidung bedeutet, dass Kraft Heinz die prognostizierten Kosten in Höhe von 300 Millionen US-Dollar für Dis-Synergien – also die zusätzlichen Ausgaben im Falle einer Spaltung – im Jahr 2026 nicht tragen muss. Laut Analysten wie Andrew Lazard von Barclays ist der Plan, mehr in das Unternehmen zu investieren und die Trennung aufzuhalten, der "richtige erste Schritt". Dennoch könnte es eine Weile dauern, bis die rückläufigen Marktanteile des Unternehmens gestoppt werden können.

Ein wichtiger Teil von Cahillanes Strategie ist eine Investition von 600 Millionen US-Dollar in Marketing und Forschung, um das US-Geschäft zu stärken. Dabei setzt das Unternehmen auf Produktinnovationen, insbesondere im Bereich Ernährung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Cahillane räumte ein, dass die Preiserhöhungen in den letzten Quartalen nicht genug zusätzlichen Nutzen für die Verbraucher gebracht hätten, was zu einem Rückgang der Nachfrage geführt habe.

Der Rückzug von der geplanten Spaltung ist eine seltene Kehrtwende. Nur etwa 10 Prozent der Unternehmensaufspaltungen werden überhaupt rückgängig gemacht. Zuletzt geriet die Aktie von Kraft Heinz im Januar unter Druck, als Berkshire Hathaway bekanntgab, seine 27,5-prozentige Beteiligung am Unternehmen möglicherweise zu verkaufen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 20,15EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.





